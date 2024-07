Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (31), o Grêmio visita o Corinthians às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto, que já decidiu o torneio em 2001, volta a se repetir no mata-mata nacional com uma grande carga de rivalidade. Em vantagem nos confrontos diretos, os gaúchos buscam mais uma classificação contra os paulistas, mas nos números gerais, o Timão sustenta um tabu de seis anos sem perder para o Tricolor. SporTV, RBS TV e Amazon Prime transmitem a partida.O Grêmio de Renato Portaluppi vem embalado após deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro com a vitória na última rodada contra o Vasco, por 1 a 0. São duas vitórias e um empate, justamente contra o Corinthians no dia 25, nos últimos três jogos. Para a disputa das oitavas de final, o comandante sabe que não terá o dinamarques Martin Braithwaite, que não conseguiu o visto de trabalho a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil, perdendo o jogo de ida e da volta. A tendência é de manutenção do esquema de três zagueiros, com Geromel, Kannemann, Jemerson e Rodrigo Ely disputando a titularidade.O Corinthians de Ramón Diaz voltou a oscilar na temporada. Depois de conquistar duas vitórias seguidas e ser freado pelos gremistas com o empate em 2 a 2 na 19ª rodada, o alvinegro foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1. O Timão não tem desfalque por lesão ou suspensões e deve manter o esquema com cinco defensores. No ataque, os últimos jogos marcaram o crescimento de Yuri Alberto, muito contestado pela torcida, mas que vem fazendo uma boa dupla com o talentoso meia Rodrigo Garro.