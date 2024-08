Grêmio pode preservar titulares diante do Athletico-PR pensando nas copas

Neste domingo (4), o Grêmio visita o Athletico-PR, às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece em um momento agitado na temporada gremista, com a disputa de Copa do Brasil e Libertadores conflitando com a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Pensando na classificação nos torneios de mata-mata, o Tricolor deve poupar alguns titulares que vem de uma sequência intensa de jogos. Apesar da projeção de um time alternativo, o técnico Renato Portaluppi conta com o elenco completo na capital paranaense.

LEIA TAMBÉM: Atacante dinamarquês Braithwaite é oficialmente anunciado pelo Grêmio



O Tricolor fará de Curitiba a sua sede pela última vez na temporada. Além do confronto contra o Furacão, como visitante, os gremistas mandarão a partida de volta da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, e o jogo de ida pela Libertadores, no dia 13, contra o Fluminense, ambos no estádio Couto Pereira. A delegação que vai ao Paraná terá grandes novidades, como o retorno de Diego Costa e as chegadas de Braithwaite e Aravena. Dos três, apenas o chileno tem chances de ter minutos no domingo.



Após o empate fora de casa com o Corinthians, em 0 a 0, Portaluppi deu dicas sobre uma preservação considerável dos seus jogadores mais importantes, como Cristaldo, Soteldo e Villasanti, que pouco descansaram. O campo de jogo também pode ser um fator para a alteração nos titulares, já que o comandante costuma escalar os reservas no gramado sintético. O duelo pode significar uma oportunidade de ouro para jovens jogadores que ainda não estrearam pela equipe, como o colombiano Miguel Monsalve.



A dúvida começa na formação a ser utilizada. Nas últimas partidas, o esquema com três zagueiros deu um bom retorno. São dois empates e uma vitória desde a implementação do estilo de jogo, mas por conta da falta de profundidade, mudanças podem ocorrer. Kannemann foi preservado no meio de semana e é opção para o jogo. Gustavo Martins e Natã Felipe são opções no time caso o revezamento seja adotado. O Tricolor fará de Curitiba a sua sede pela última vez na temporada. Além do confronto contra o Furacão, como visitante, os gremistas mandarão a partida de volta da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, e o jogo de ida pela Libertadores, no dia 13, contra o Fluminense, ambos no estádio Couto Pereira. A delegação que vai ao Paraná terá grandes novidades, como. Dos três, apenas o chileno tem chances de ter minutos no domingo.Após o empate fora de casa com o Corinthians, em 0 a 0, Portaluppi deu dicas sobre uma, como Cristaldo, Soteldo e Villasanti, que pouco descansaram. O campo de jogo também pode ser um fator para a alteração nos titulares, já que o comandante costuma escalar os reservas no gramado sintético. O duelo pode significar uma oportunidade de ouro para jovens jogadores que ainda não estrearam pela equipe, como o colombiano Miguel Monsalve.A dúvida começa na formação a ser utilizada. Nas últimas partidas, o esquema com três zagueiros deu um bom retorno. São dois empates e uma vitória desde a implementação do estilo de jogo, mas. Kannemann foi preservado no meio de semana e é opção para o jogo. Gustavo Martins e Natã Felipe são opções no time caso o revezamento seja adotado.