Grêmio x Operário-PR: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Ainda que o foco seja total na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem uma decisão pela Copa do Brasil. Neste domingo (14), às 11h, o Tricolor encara o Operário, do Paraná, pelo jogo de volta da 3ª fase da competição, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Na ida, antes da enchente, as equipes empataram em 0 a 0 e, agora, o Tricolor busca confirmar a vaga para ganhar confiança na sequência da temporada. A transmissão fica por conta do Amazon Prime, no streaming.

LEIA MAIS: Grêmio aposta em classificação na Copa do Brasil para contornar a crise

Afundado no Z-4 do Brasileirão, ocupando a 18ª posição, com apenas 11 pontos somados, o Tricolor encontra dificuldades em pensar no torneio de mata-mata. Mesmo assim, a tendência é que o técnico Renato Portaluppi entre em campo com o que tem de melhor. Com problemas no departamento médico — Pavón, Cristaldo e Gustavo Martins se juntam a Diego Costa —, o comandante gremista pode escalar Soteldo, que se envolveu na polêmica de faltar treinos após a Copa América.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Edenilson e Du Queiroz; Gustavo Nunes (Soteldo) e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.

Operário - Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy (Diniz) e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes(SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC). VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP).

Serviço Grêmio x Operário

Local: estádio Centenário;

Data e hora: domingo (14), às 11h;

Transmissão: Amazon Prime (streaming);