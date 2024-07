Sob vaias, Grêmio faz mais uma partida desastrosa e perde para o Cruzeiro

Apenas 45 segundos foram necessários para que os gremistas fossem protagonistas de mais um vexame no Brasileirão. Nesta quarta-feira (10), o Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, em Caxias do Sul, no estádio Centenário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Ramiro e Arthur Gomes, aos 14 e 15 minutos do primeiro tempo. O resultado é terrível para o Tricolor, que se mantém na zona de rebaixamento pela oitava rodada consecutiva e vê a crise no vestiário comandado por Renato Portaluppi aumentar cada vez mais.

O Tricolor tentou se impor logo no início da partida e teve a chance de ouro para abrir o placar. Cristaldo recebeu na entrada da área e lançou Edenilson, que infiltrou sozinho de cara para o gol e bateu no canto direito de Anderson, obrigando o arqueiro a fazer um milagre aos 7 minutos da primeira etapa.



No futebol, a bola pune as oportunidades desperdiçadas. Em duas estocadas os cruzeirenses foram fatais. Um cruzamento despretensioso da esquerda encontrou o baixinho Ramiro, ex-Grêmio, que aproveitou a falha de marcação de Reinaldo e não fez força para cabecear e balançar as redes aos 14 minutos do primeiro tempo.



Um minuto depois Arthur Gomes achou um chute de fora da área, surpreendendo o goleiro gremista e marcando um golaço para ampliar o marcador e virar o ambiente do Centenário contra a equipe gremista.



Nada a ver com a crise do adversário, o Cruzeiro queria mais. Arthur Gomes fez o que quis com a defesa gremista e bateu colocado da entrada da área. A sorte é que Marchesín fez uma defesa incrível para evitar a goleada em meia hora de partida. Na sequência, Matheus Pereira perdeu um gol inacreditável da marca do pênalti, chutando por cima.



O segundo gol tirou o Grêmio da partida. As vaias da arquibancada demonstravam a insatisfação do torcedor com a falta de competitividade da equipe, que estava perdida em campo e poderia ter saído com um resultado muito para o intervalo.



Renato Portaluppi promoveu quatro mudanças para o segundo tempo para reverter o cenário, mas a superioridade dos mineiros era muito grande. O martírio gremista aumentou quando Kannemann foi expulso direto após uma entrada desnecessária no meio de campo.



Se o comandante aparentava ter perdido a mão da equipe com modificações desesperadas, dentro de campo tudo parecia dar errado. Na primeira chance do Grêmio na segunda etapa, Nathan Fernandes ficou livre, quase na pequena área, e com toda a dimensão do gol em sua frente finalizou para fora.



Sem confiança, sem estrutura tática e com um jogador a menos, não havia perspectiva de melhora no Tricolor, que fazia uma das piores partidas deste período de má fase. Com a vantagem, o Cruzeiro apenas cozinhou a partida, sem pressionar ou sofrer muito, garantindo o 2 a 0. Para os gremistas, as vaias da torcida ao fim da partida ditaram o clima pesado de mais uma derrota acachapante.

As duas equipes voltam a campo nesse final de semana, mas por competições diferentes. No domingo, às 11h, o Grêmio recebe o Operário-PR, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, em Caxias do Sul, no estádio Centenário. No sábado, às 16h, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

(0) Grêmio - Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins (Nathan Fernandes), Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Gustavo Nunes (Alysson), Pavon (Du Queiróz), Cristaldo (Pepê) e Edenilson (Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.



(2) Cruzeiro - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Machado), Ramiro, Barreal e Matheus Pereira (Matheus Vital); Arthur Gomes (Robert) e Gabriel Veron (Vitinho). Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem - Bruno Arleu de Araújo (RJ).