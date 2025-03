Pela Copa do Brasil, Grêmio visita o Athletic não podendo repetir erros

O momento atual permite apenas um pensamento rodando a cabeça do vestiário gremista: Copa do Brasil. Após longa e cansativa viagem a São João del Rei, no interior de Minas Gerais, o Grêmio enfrenta o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil, com força máxima e com o retorno do técnico Gustavo Quinteros à casamata. A bola rola nesta quarta-feira (12), às 19h30min, no estádio Joaquim Portugal e será preciso todo o esforço para garantir a classificação acompanhada de uma atuação que anime o abalado torcedor para o segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Para avançar à fase seguinte, o Tricolor precisa vencer a partida que acontece em formato único. O empate leva a decisão para as penalidades.

O esforço necessário citado não é à toa. Vale lembrar o susto que passou o Tricolor na primeira fase da competição na partida contra o São Raimundo, na qual a equipe gremista estava sendo eliminada pelo modesto time roraimense até os 51 minutos da etapa final, quando o estreante, Cristian Olivera acertou um chute que igualou o marcador e levou o duelo para as penalidades. Volpi garantiu a equipe na próxima fase.

Reconhecendo a importância do duelo, Quinteros relacionou o que tem de melhor à disposição. Cuellar e Aravena se recuperam de suas lesões e desfalcam a delegação que viajou para a partida. Já Edenílson cumpre suspensão por expulsão na primeira rodada da competição e desfalca a equipe, enquanto Jemerson retoma seu lugar após cumprir suspensão no Gre-Nal. Sendo assim, a tendência é de um time formado por Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi) e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve (Cristaldo) e Pavón (Amuzu); Braithwaite.

Apesar do compromisso de quarta-feira, outra questão foi paralelamente comemorada pela direção tricolor. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) acatou o pedido do Grêmio de alteração da data do julgamento envolvendo o técnico tricolor, assim permitindo que o comandante esteja presente na casamata para o Gre-Nal que acontece no próximo domingo (16), no Beira-Rio, pela final do Campeonato Gaúcho.

Quinteros responde por invasão de campo e agressão, ambas no confronto contra o Juventude na semifinal do Gauchão, na qual o técnico se envolveu em uma confusão e acertou um soco no rosto do atacante Ênio. Junto a ele, Jemerson, o presidente Alberto Guerra, o vice Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto também foram denunciados.