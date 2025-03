Gre-Nal 446 será neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela final do Gauchão

Pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, o Gre-Nal 446 ocorre neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. Com o mando de campo e a vantagem de 2 a 0 no placar agregado, construída na Arena, o Inter é favorito para conquistar o Estadual depois de oito edições e impedir o octacampeonato gremista. Do outro lado, o Grêmio ainda tem a Copa do Brasil nesta quarta, às 19h30min, contra o Athletic, em Minas Gerais.

Enquanto os mandantes não esperam reforços, que já apareceram e fizeram a diferença na ida, como Alan Patrick, os visitantes contam com o retorno de Jemerson para a zaga. Apesar de contestado pela torcida, ele agrega experiência e deve tomar o lugar do jovem Gustavo Martins, que não foi bem no confronto do último sábado.