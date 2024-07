Grêmio aposta em classificação na Copa do Brasil para contornar a crise

Vivendo um caos que não parece ter fim, o Grêmio precisa se remobilizar e mudar a chave o quanto antes. Neste domingo (13), o Tricolor enfrenta o Operário-PR, às 11h, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram por 0 a 0, no Paraná. O confronto que foi adiado por conta das enchentes que atingiram o Estado será realizado no pior momento da temporada para os gremistas. Afundada na zona do rebaixamento no Brasileirão há oito rodadas e sem perspectiva de melhora imediata, a equipe depende da classificação para a próxima fase no torneio de mata-mata para projetar uma remontada no ano.

A pressão nos gramados é amplificada pela cobrança da arquibancada. Nesta quinta, integrantes da torcida organizada Geral do Grêmio se reuniram com o técnico Renato Portaluppi ecoando as palavras ditas pelo comandante na entrevista coletiva pós-derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na quarta: “o elenco precisa ter vergonha na cara”.



Para distensionar o ambiente, o time precisa voltar a vencer, mas Portaluppi terá problemas para montar a equipe. Edenílson não pode atuar por não estar inscrito desde a partida de ida, em maio. Pavon e Cristaldo saíram com dores do último jogo, enquanto Carballo e Rodrigo Ely não enfrentaram o Cruzeiro por desconforto muscular. Soteldo deve voltar à equipe.



O Tricolor deve iniciar com Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins (Rodrigo Caio), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Pepê (Cristaldo), Gustavo Nunes, Soteldo (Pavon) e Galdino (Nathan Fernandes).