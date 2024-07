Coudet espera contar com reforços para montar o Inter que recebe o Vasco no Beira-Rio

Correndo atrás das vitórias em um momento conturbado da temporada por conta dos desfalques, o Inter se apoia no fator casa para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Na retomada do Beira-Rio após 70 dias sem jogos no estádio, o Inter recebe o Vasco neste domingo (7), às 18h, pela 15ª rodada da competição. Além do reencontro com o torcedor, o técnico Eduardo Coudet também espera contar com alguns nomes presos no departamento médico.

Depois do empate com o Fluminense na quinta, no Maracanã, o grupo de jogadores se reapresentou nesta sexta em Alvorada, no CT Morada dos Quero-Queros, dando início a preparação para encarar os cariocas. Quem pode estar à disposição do comandante argentino é Wesley, protagonista da linha de frente e figura importante em uma equipe rodeada de desfalques no setor. De acordo com o clube, ele foi poupado por conta de um problema no púbis – convive com dores no local desde o ano passado.

Além do camisa 21, o volante Thiago Maia é outro nome que pode receber alta do DM. Contra o Tricolor das Laranjeiras, ele ficou de fora por conta de um edema muscular na coxa. A tendência é que ele esteja, ao menos, no banco de reservas.

No entanto, quem mais chama a atenção do torcedor é o equatoriano Enner Valencia. O atacante foi eliminado da Copa América pela Argentina na quinta-feira e pode pintar entre os relacionados. Caso volte ao time, a tendência é que o camisa 13 entre no decorrer da partida, na vaga de Alario, que não vem jogando os 90 minutos.

Encerrando as atividades neste sábado, Chacho já adiantou que irá definir a escalação de última hora. Cercado de incógnitas, o provável onze inicial conta com Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê; Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique, Wanderson (Bruno Gomes) e Wesley; Alan Patrick e Alario.