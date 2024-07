Inter x Vasco: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De volta ao Beira-Rio depois de mais de dois meses, o Inter quer fazer valer o fator casa para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, ao receber o Vasco neste domingo (7), às 18h, pela 15ª rodada da competição. Há três jogos sem vencer, o Colorado é o 10º colocado na tabela, com 19 pontos somados e dois jogos a menos, por conta das enchentes. A transmissão fica por conta do Premiere; SporTV transmite para todo Brasil, exceto o Rio Grande do Sul.

Para encarar os cariocas, o técnico Eduardo Coudet tem mais uma partida recheada por incógnitas do departamento médico. Depois de perder nomes importantes para o último jogo, no empate em 1 a 1 com o Fluminense, o argentino espera ao menos contar com o retorno de Wesley e Thiago Maia. Por outro lado, a possível presença do equatoriano Enner Valencia, eliminado pela Argentina na Copa América na quinta-feira. O atacante atuou por cerca de 80 minutos no confronto e pode ser opção para o retorno à casa colorada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê (Robert Renan); Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique, Wesley e Wanderson; Alan Patrick e Alario (Valencia). Técnico: Eduardo Coudet.

Vasco - Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Léo e Victor Luis; Zé Gabriel e Mateus Carvalho; Adson, JP e Erick Marcus; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Arbitragem: Gustavo Bauermann (SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril. VAR: Igor Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA).

Serviço Inter x Vasco

Local: estádio Beira-Rio;

Data e hora: domingo (7), às 18h;

Transmissão: Premiere e SporTV (exceto Rio Grande do Sul);