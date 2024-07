Pressionado, Brasil encara Uruguai nas quartas de final da Copa América

Precisando provar que esta geração tem capacidade de coisas grandes, a seleção brasileira inicia a fase final da Copa América contra um adversário duríssimo. Neste sábado (6), o Brasil enfrenta o Uruguai, às 22h, pelas quartas de final, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os brasileiros não fizeram uma boa primeira fase, com apenas uma vitória e dois empates, ficando apenas na segunda colocação do Grupo D. Mais do que os resultados, as atuações não empolgaram. Para seguir adiante, a equipe de Dorival Jr. precisa passar por cima das críticas e bater os uruguaios, que vivem excelente fase e são um dos fortes candidatos ao título.

Coletivamente, as estrelas da seleção canarinho não brilharam e dúvidas sobre o esquadrão verde e amarelo começaram a surgir na cabeça do torcedor. Nem mesmo o melhor jogador da última temporada européia, Vinicius Jr., foi imune ao descontentamento geral. A primeira competição oficial de Dorival no comando da seleção não inspira confiança e o trabalho pode ser comprometido com uma eliminação precoce no torneio continental caso a maré não mude.



Além de não conseguir fazer a equipe render, o técnico brasileiro terá um grande problema para solucionar no time titular que irá a campo nesse sábado. Suspenso, Vinicius Jr. é o único desfalque dessas quartas de final. Se o rendimento na fase de grupos foi aquém do que se espera dele, não se discute o talento do camisa 7, que fará falta. Quatro jogadores brigam para substituir o craque: Martinelli, Endrick, Evanilson e Savinho, que é o candidato mais forte para começar jogando.



Dorival deve escalar uma equipe com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha e Rodygo.