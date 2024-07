Dorival culpa oscilação pelo empate e lamenta ausência de Vini Jr. contra o Uruguai

O técnico Dorival Júnior culpou a oscilação no desempenho da seleção brasileira e a atuação da arbitragem pelo empate com a Colômbia, nesta terça-feira (2), em Santa Clara, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa América. O treinador também não concordou com o cartão recebido por Vinícius Júnior, que o suspendeu do jogo com o Uruguai, sábado, pelas quartas de final, além da não marcação do pênalti em cima do craque do Real Madrid ainda no primeiro tempo.

"Tivemos dificuldades na saída de bola e propiciamos retomadas perigosas para o adversário. Nosso meio de campo não esteve bem, mas essa oscilação vai ocorrer em uma equipe como a nossa que está em construção", disse o treinador em entrevista coletiva. "A Colômbia está 22 partidas invicta e tem um posicionamento quase perfeito. Estamos evoluindo e temos de melhor bastante."



Dorival comentou o fato de não poder contar com Vinícius Júnior por causa da suspensão pelo cartão amarelo. "É o momento de o Brasil aprender a jogar sem seus jogadores protagonistas. Já estamos há um bom tempo sem Neymar. Achei muito estranho o cartão tão cedo na partida para o Vini. E no lance do pênalti só o juiz e seus auxiliares não viram o pênalti. O Brasil foi mais uma vez prejudicado".



