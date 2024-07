Conmebol reconhece erro em lance em que árbitro não marcou pênalti em Vini Jr.

A Conmebol reconheceu nesta quarta-feira (3) o erro da arbitragem ao não marcar pênalti a favor da seleção brasileira no empate com a Colômbia, por 1 a 1, na noite de terça (2), pela fase de grupos da Copa América. Áudios do VAR, divulgados pela entidade nesta tarde, mostram a falha do árbitro venezuelano Jesús Valenzuela ao ignorar a falta em Vinícius Júnior dentro da área, no primeiro tempo disputado em Santa Clara, nos Estados Unidos.

De acordo com a Conmebol, o árbitro errou ao deixar a partida seguir, já que o defensor Daniel Muñoz toca primeiro no pé de Vini Jr. e só depois na bola. Ao analisar, o VAR comandado pelo argentino Mauro Vigliano também erra ao não identificar o toque imprudente dentro da área.



"No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área da Colômbia, um defensor não toca a bola, provocando um contato imprudente no jogo. O árbitro não percebe o lance e o jogo continua. O VAR faz a checagem protocolar, em vários ângulos, velocidades e considerações e não identifica que o defensor não toca na bola antes de atingir imprudentemente o jogador adversário. Por isso, confirma incorretamente a decisão de campo", diz o comunicado em vídeo da Conmebol.