Inter empata com o Fluminense no último jogo antes da volta ao Beira-Rio

Precisando voltar a vencer para seguir na briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter sofreu com os desfalques e não soube se impor frente a uma equipe em crise. Em um jogo morno, o Colorado apenas empatou em 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, pela 14ª rodada da competição. O tropeço desta quinta-feira (4) marca a sequência de três partidas sem vencer, que afasta os gaúchos da briga pelas cabeças – com o ponto somado, seguem ocupando a 10ª colocação com 19 pontos e dois jogos a menos que os demais.

Chamou a atenção o fardamento dos visitantes, que estrearam o segundo uniforme para 2024/2025, com a tradicional predominância do branco e uma listra vermelha no centro da camisa. No entanto, a principal estreia da noite foi na casamata tricolor. O técnico Mano Menezes fez sua primeira partida à frente dos cariocas. Ele chega com a missão de substituir Fernando Diniz na briga contra o rebaixamento.

Soprado o apito inicial, a primeira chegada foi mandante, aos nove minutos. Em uma bobeada de Gustavo Prado, Alexsander roubou a bola de frente para a área e deixou Cano na cara do gol. O centroavante enquadrou o corpo e bateu de canhota, carimbando a trave de Fabrício.

Na sequência, o jogo seguiu com o mesmo desenho. Os donos da casa, ocupando a lanterna do campeonato, sabiam da necessidade de mostrar serviço e pressionaram a saída, ocupando o campo de ataque e bloqueando os contra-ataques. Mesmo assim, o nervosismo e a falta de criatividade os impediam de furar o bloqueio gaudério.

Se aproveitando do clima apático da partida, os visitantes escaparam na hora certa para chegar às redes em um lance isolado, aos 39 minutos. Em uma bola mal rebatida rebatida pela defesa, Igor Gomes aproveitou a sobra na entrada da área, pegou na veia e acertou o ângulo de Fábio para inaugurar o marcador.

Sem tempo para se lamentar, o Tricolor das Laranjeiras respondeu na mesma medida. Já nos acréscimos da primeira etapa, Ganso arriscou do meio da rua e viu a bola pegar uma curva venenosa, matando o goleiro Fabrício e morrendo no fundo da rede: tudo igual no Rio de Janeiro.

Na volta do intervalo, outra postura no gramado. As equipes inverteram o ritmo e o Colorado passou a tomar conta das ações. Em cima, os comandados de Eduardo Coudet quase marcaram aos 14, com Bruno Henrique, que acertou a trave em um cruzamento que passou por todo mundo. A chance seguinte só foi aparecer aos 43. Em um cruzamento de Keno, o volante Gabriel Pires surgiu como elemento surpresa para cabecear próximo ao pênalti, raspando o travessão ao finalizar.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 54 minutos. Agora, o Inter volta o foco para o reencontro com o seu torcedor no Beira-Rio, neste domingo. Depois de mais de dois meses sem jogar em sua verdadeira casa, os gaúchos esperam coroar a festa da volta ao estádio com uma vitória sobre o Vasco, também pelo Brasileirão.

Fluminense (1) Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Douglas Costa), Martinelli (Gabriel Pires) e Ganso (Renato Augusto); Keno e Cano (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

Inter (1) Fabricio; Igor Gomes (Hugo Mallo), Fernando, Robert Renan e Renê; Rômulo (Mercado), Bruno Henrique (Hyoran), Gustavo Prado (Bruno Gomes) e Wanderson; Alan Patrick e Alario (Lucca Drummond). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).