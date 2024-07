Inter celebra retorno ao Beira-Rio depois de 70 dias longe de casa

Ainda engatinhando no processo de reconstrução após a enchente histórica de maio, o Rio Grande do Sul terá um domingo (7) simbólico com a volta do Inter ao Beira-Rio, após mais de dois meses longe de casa. O confronto com o Vasco, às 18h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro é, além de mais uma partida do torneio nacional, um marco de otimismo para os gaúchos nos meses que virão.

E quem diria que o palco colorado voltaria a receber uma partida tão cedo. Foram mais de 600 pessoas envolvidas em uma força-tarefa entre a limpeza do estádio, a restituição da energia elétrica e do sistema de TI e o plantio do gramado de inverno. Tudo isso depois de semanas com o local inacessível por conta das cheias.

Ainda que 70 dias sejam demais – empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 28 de abril, foi o último jogo antes da enchente –, o período se agravou pelos desdobramentos de logística que obrigaram o time a jogar e treinar em outros estados. Mesmo assim, a velocidade da restauração do espaço surpreende.

O vice-presidente de Administração do clube, André Dalto, fala sobre o estado do gramado dias antes do duelo. “Está pronto, já tem condições de jogo, mas só estará 100% daqui a 15 dias ou até um mês”, prevê. Questionado sobre a volta das partidas em meio ao processo do plantio, o dirigente garante que os jogos não serão um complicador: “contra o Atlético-GO, estávamos com o gramado pronto, mas ainda em fase de plantio. Quando os jogos estão em andamento é normal isso acontecer. Com o nosso calendário, não tem como parar o estádio só para isso”, explica.

Mesmo com ajustes pendentes, está descartada a possibilidade de abrir os portões com capacidade reduzida. A expectativa do clube, inclusive, é de casa cheia no final de semana. “Jogo de Libertadores. A procura está extremamente alta. A gente acredita que talvez nem chegue (ingressos) para o não sócio, lotando somente com os associados. A previsão é de público acima dos 45 mil torcedores”, afirma Dalto.

Celebração de reabertura

Colorado estampará um patch na camisa de jogo celebrando o retorno do estádio Inter/Divulgação/JC

Reconhecendo a importância dessa retomada, o Inter prepara uma sequência de ações festivas para o confronto com o Cruzmaltino. A mais importantes das homenagens será o reconhecimento do clube aos profissionais presentes na reconstrução do espaço, antes de a bola rolar.

Na camisa alvirrubra que os jogadores entrarão em campo estará estampado um patch que celebra a reabertura do Beira-Rio – será uma releitura do selo ‘O Gigante é pra já’, lançado pelo clube na década de 1960, a fim de engajar o torcedor na reconstrução do estádio. Além disso, serão comercializados produtos personalizados para o evento e sorteados cinco sócios coloradinhos para entrar juntos dos atletas na execução do hino.