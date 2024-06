Gre-Nal 442 terá transmissão ao vivo na TV aberta neste sábado

O Gre-Nal 442, marcado para este sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, terá transmissão ao vivo em TV aberta. O jogo será transmitido pela RBS TV. Na TV por assinatura, a partida estará disponível através do Premiere.

O clássico é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, por conta da enchente que atingiu o Estado no mês de maio.

Do lado do Inter, o clima ficou um pouco mais tranquilo depois da, nesta quarta. O resultado amenizou o clima de cobrança após a derrota para o Vitória no final de semana, e o time de, para engatar uma boa sequência. Na tabela, o Colorado é o 9º colocado, com 14 pontos somados em oito jogos.