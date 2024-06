Grêmio perde para o Fortaleza, amarga a 5ª derrota seguida e afunda no Z-4

A má fase tricolor no Brasileirão parece não ter fim. O Grêmio perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), na Arena Castelão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucero marcou o único gol da partida. A derrota marca a manutenção de um tabu de 43 anos. Os gaúchos não vencem os cearenses como visitante desde 1981. Além do recorte histórico, a equipe de Renato Portaluppi chega a cinco derrotas seguidas na competição. Como se a pressão não fosse suficiente, o próximo confronto é o Gre-Nal 442, em Curitiba, no sábado, onde os gremistas precisam dar uma resposta.As duas equipes entraram em campo pressionadas pelo momento ruim que vivem na temporada. Muitos passes errados e decisões precipitadas fizeram com que o encontro dos dois piores ataques do Brasileirão, com seis gols cada, fosse marcado pela pouca produção ofensiva nos primeiros 15 minutos. Mesmo sem grandes momentos, coletivamente o Grêmio parecia ser mais sólido durante o primeiro tempo. Na marca de meia hora, o Leão do Pici começou a entrar na partida. Através de cruzamentos, a equipe da casa começou a assustar e foi desta maneira que o Fortaleza ganhou um pênalti, aos 40 minutos da primeira etapa, após Rodrigo Ely tocar na bola com o braço. Lucero foi para a cobrança e deslocou Marchesín, abrindo o placar para o Tricolor cearense. Se o infortúnio gremista já era tremendo após levar o gol, a expulsão de Pepê no lance seguinte agravou a situação. A partida que estava na mão da equipe de Renato Portaluppi escapou por entre os dedos e se transformou em um desastre no fim do primeiro tempo. O Fortaleza ainda teve a chance de ampliar em um contra ataque no último lance da primeira etapa.Como era de se esperar, a vantagem numérica do Fortaleza fez grande diferença na volta do intervalo. Logo aos 5 minutos da segunda etapa, Lucero ficou cara a cara com Marchesin e viu o goleiro gremista salvar, dando rebote para Martinez que de cabeça carimbou a trave.A ansiedade tomou conta dos jogadores do Tricolor. A segurança do Leão na partida era tão grande que o Grêmio não chegou perto da área de ataque em toda a primeira metade do segundo tempo. Mesmo com maior posse de bola, os gremistas não eram efetivos e geravam espaços para contra ataque, como foi no lance em que Breno Lopes perdeu boa chance. Carballo e Edenilson aumentaram o poder ofensivo do Grêmio, mas a falta de um centroavante prejudicou a conclusão das jogadas. Enquanto as coisas não funcionam de um lado, o Fortaleza empilhava chances de gols no contragolpe do outro, alugando a zona defensiva dos gremistas, mas não conseguiu ampliar o marcador.