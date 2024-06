Inter confirma retorno ao Beira-Rio para o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil

O Inter confirmou na tarde desta quinta-feira que irá retornar ao estádio Beira-Rio no dia 10 de julho, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil diante do Juventude. A partida está marcada para as 19h.

O último jogo do Inter em casa antes da tragédia climática que atingi o Rio Grande do Sul no mês de maio foi no dia 28 de abril, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

O estádio colorado foi duramente afetado pela cheia do Guaíba, exigindo a troca completa do gramado além de um extensa trabalho de limpeza que segue sendo realizado.