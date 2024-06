Pelo Brasileirão, Inter vence o Corinthians e chega confiante para o Gre-Nal 442

Precisando da vitória para reencontrar a confiança, o Inter fez o dever de casa e venceu o Corinthians pelo placar de 1 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando como mandante, o Colorado viu seu torcedor lotar a casa do Figueirense e conquistou três pontos importantes antes do Gre-Nal 442, neste sábado (22), às 17h30min.

Logo aos três minutos de jogo os mandantes já assustaram. Bustos serviu Wesley e o atacante arriscou de longe, mirando o ângulo. O goleiro Matheus Donelli, atento, fez linda defesa para impedir o cartão de visitas alvirrubro.

E aos 13, o gol veio com Alario, mas ele estava impedido e o VAR anulou. Em um lance brigado de Hyoran na grande área, a bola sobrou para o argentino, que até balançou a rede, mas teve o doce tirado da boca. O primeiro tempo seguiu sob o controle do time de Eduardo Coudet, marcando os paulistas em cima e tirando os espaços de criação dos meias Garro e Coronado. O que faltava era objetividade para chegar à meta de Donelli.

Mas foi no talento individual de Wesley que o gol saiu aos 42. Depois de parar no arqueiro corintiano na primeira, o camisa 21 arriscou de novo, dessa vez com a canhota, e mandou a bola na gaveta para abrir o placar em Santa Catarina.

Na volta do intervalo, os comandados de Chacho quase ampliaram aos cinco minutos. No contra-ataque puxado por Hyoran, Wanderson deixou Wesley na cara do gol, mas ele bateu em cima de Donelli.

O cenário do duelo, no entanto, se inverteu. O Alvinegro tomou conta das ações e encaixotou os mandantes na defesa, mas as chances custaram a aparecer. Aos 18, Coronado tentou do meio da rua, mas parou em Fabrício.

Na sequência, Bruno Henrique respondeu com uma cobrança de falta quase perfeita na meia-lua. Quase porque a bola passou rente à quina do travessão, tirando um suspiro e entalando o grito de gol no torcedor colorado.

Retrancado, o Inter esperou os avanços do time de António Oliveira, que forçou cruzamentos para Yuri Alberto e Pedro Raul na busca pelo empate. Sem criatividade, os visitantes não foram capazes de furar a retranca montada por Coudet. Aos 44, o segundo até conseguiu cabecear uma bola que sobrou pela direita, mas não tirou o suficiente do goleiro colorado, que encaixou sem dificuldade.

No último lance, Robert Renan se lançou ao ataque pela esquerda e quase fez o dele. O camisa 4 bateu de canhota na rede pelo lado de fora após invadir a área com a bola no pé. Na sequência, o árbitro encerrou o confronto aos 54 minutos.

Inter (1) Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Robert Renan; Rômulo (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Mercado), Wesley (Hugo Mallo) e Wanderson; Hyoran (Aránguiz) e Alario (Lucca Drummond). Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians (0) Matheus Donelli; Matheuzinho (Gustavo Mosquito), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Bidu); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).