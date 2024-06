Diante do São Paulo, Inter quer manter aproveitamento de líder para voltar a sonhar com o Brasileiro

Não é novidade que a temporada no Rio Grande do Sul é atípica e os clubes precisaram se virar para voltar aos gramados em meio a enchente que atingiu o Estado. No entanto, no caso do Inter, a análise sobre a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, prioridade do início do ano que ficou em segundo plano após as cheias, pode voltar à pauta. É com essa mentalidade que o Colorado recebe o São Paulo nesta quinta-feira (13), às 20h, pela 8ª rodada, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

No dia 27 de maio, enquanto o grupo treinava em Itu, no interior de São Paulo, o diretor esportivo alvirrubro, Magrão, analisou o momento e a briga pela taça: “tinha convicção que podíamos brigar pelo título. Agora não sei. Por isso vamos jogo a jogo, passo a passo, não tenho essa certeza que a gente vai ser postulante ao título por tudo que aconteceu”.

Duas semanas depois, surge um novo cenário. Com a volta do Beira-Rio antecipada para julho ao invés de agosto, os gaúchos têm apenas três partidas na competição para disputar como mandantes em outro estádio, e podem apostar na retomada do fator casa em menos de um mês para brigar pelo topo da tabela.

Com a preparação em Alvorada encerrada nesta quarta, no CT Morada dos Quero-Queros, o técnico Eduardo Coudet lida com seis desfalques para definir a escalação. Além de Rochet, Valencia e Borré, que disputam a Copa América, e os lesionados Mauricio e Ivan, o zagueiro Mercado, suspenso, também está fora.

Mesmo assim, ele pode repetir o time que bateu o Delfín, do Equador, no sábado, pela Sul-Americana. Portanto, o provável onze inicial conta com Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando (Thiago Maia), Aránguiz, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Alario.

Em uma batida de três vitórias seguidas, contra Cuiabá no Brasileiro e Real Tomayapo e Delfín no torneio continental, a equipe ocupa a 9ª colocação com dez pontos em cinco jogos – compromissos atrasados serão disputados em datas Fifa. Porém, o aproveitamento é os mesmos 67% de Botafogo, Flamengo e Bahia, que ocupam os três primeiros lugares do campeonato.

Do outro lado, o tricolor paulista chega em boa fase. Sob o comando de Luis Zubeldía, o time ainda não perdeu. São dez jogos, oito vitórias e dois empates. No campo dos desfalques, o treinador também tem seis ausências para contornar: os lesionados Pablo Maia, Rafinha e Wellington Rato, além dos convocados Bobadilla, Ferraresi e Rafael. A provável escalação são-paulina é formada por Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano e Calleri.

O confronto em Santa Catarina é especial para Chacho, que chega a 100 jogos no comando do clube, entre as duas passagens. A primeira foi em 2020, quando assumiu na largada da temporada. Já a atual se iniciou em julho do ano passado, após a demissão de Mano Menezes. Em 99 partidas, o comandante soma 52 vitórias, 25 empates e 22 derrotas, com 60,9% de aproveitamento.