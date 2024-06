Em Alvorada, Inter se prepara para sequência de jogos no Brasileirão

A semana colorada iniciou com um respiro de alívio importante no preparo para a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. Classificado para os playoffs da Sul-Americana, o Inter afastou a possibilidade de um vexame e quer uma sequência positiva na competição de pontos corridos para catapultar a moral do time. Contra o São Paulo, nesta quinta-feira (13), os gaúchos mandam sua primeira partida no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

A preparação para o confronto se iniciou nesta segunda, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Sem a possibilidade de treinar em Porto Alegre, o clube comemora a volta ao Estado – estava realizando suas atividades em Itu, no interior de São Paulo. Serão três sessões, a última delas na quarta, antes do embarque. Precisando lidar com os desfalques, o técnico Eduardo Coudet não conta com o zagueiro Mercado, suspenso. Além do argentino, estão fora Rochet, Borré e Valencia, a serviço de suas seleções.

A casa do Criciúma será o terceiro local que o Alvirrubro manda uma partida desde a volta do futebol após as enchentes. O cenário de nômade, no entanto, deve se encerrar em breve. Isso porque o Beira-Rio pode voltar à ativa no início de julho. A otimista previsão se dá pela retomada antecipada dos trabalhos no gramado, na segunda metade de maio, a partir do escoamento da água que invadiu o complexo.

Com o plantio da grama de inverno finalizado na semana passada, o campo deve estar pronto até o final do mês. Até lá, a equipe tem outros dois compromissos como mandante, além do embate com o tricolor paulista, contra Corinthians e Atlético-MG, nos dias 19 e 26 deste mês. A retomada seria contra o Juventude, no dia 3 de julho, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Além dos duelos com os paulistas e mineiros, os comandados de Chacho também jogam como visitante em junho contra Vitória (16), Grêmio (22) e Criciúma (30).

Em paralelo aos compromissos pelo Brasileirão e o planejamento para voltar a Porto Alegre, o Inter também se movimenta no mercado atrás de peças para repor saídas iminentes. Com forte interesse do futebol europeu, os zagueiros Vitão e Robert Renan podem deixar o clube em breve. O primeiro interessa ao West Ham, que tentou a contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo, mas não teve êxito. Já o segundo pertence ao Zenit, da Rússia, e pode sair à medida que os detentores de seu passe optem por vendê-lo. Além deles, o lateral-direito Bustos também interessa ao Villarreal, da Espanha.

Por isso, o Colorado está interessado no zagueiro Carlos Salcedo, dos mexicanos do Cruz Azul, conforme informou a imprensa local. O defensor de 30 anos tem contrato até junho de 2025, e chegaria por pelo menos R$ 10 milhões. Neste caso, o tempo é um aliado. Ainda que os europeus venham fortes para levar os atletas, a janela de transferências no Velho Continente só abre no dia 1º de julho.