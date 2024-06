Endrick marca um quarto de seus gols de cabeça: 'Falam que sou pequeno'

O bonito cruzamento de Vinicius Júnior acabou com desvio de cabeça de Endrick e morreu na rede do México. Foi o gol que definiu a vitória do Brasil por 3 a 2 no amistoso neste sábado (8), utilizando uma especialidade do jovem que está trocando o Palmeiras pelo Real Madrid.

Endrick marcou 24 gols até agora em sua carreira em equipes principais. Foram 21 bolas na rede vestindo a camisa do Verdão e três gols pela seleção brasileira. Destes, seis gols foram de cabeça. Ou seja, um quarto das conclusões certeiras saíram dessa forma.

Além do feito pela seleção, o jovem de 17 anos marcou de cabeça contra o Athletico Paranaense no Brasileirão de 2022, contra o próprio Furacão e Goiás no Brasileiro de 2023 e contra Independiente del Valle e Liverpool na Libertadores desse ano.

Depois da partida, Endrick comentou que há pessoas que o consideram pequeno para ser centroavante. Segundo o site oficial do Palmeiras, o garoto mede 1,71. "O pessoal fala que sou muito pequeno para ser camisa 9. Não é ser pequeno, é posicionamento. Deus me colocou naquele lugar e eu só tenho que agradecer", disse.

A arrancada de Endrick gera cautela na CBF. A ordem é blindar o jogador e evitar comparações, principalmente a Pelé. Ao marcar pelo terceiro jogo consecutivo na seleção, ele igualou o maior jogador de todos os tempos atingindo tal marca com menos de 18 anos.

"É fator importante o Endrick alcançar esta marca. Dessa forma, vai passando confiança ao jogador. Mas vamos ter paciência, sem comparações. Endrick tem de se fazer por ele próprio e tem de buscar o seu espaço, que é o que vem acontecendo", disse Dorival Júnior, técnico da seleção.