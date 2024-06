Wendell exalta o 'paizão' Dorival Júnior e projeta Copa América

Titular com Dorival Júnior na seleção brasileira, o lateral esquerdo Wendell rasgou elogios ao técnico. O jogador do Porto, que vai disputar a Copa América, disse que o treinador tem sido um 'paizão' para o grupo e vê o técnico com capacidade para treinar uma equipe europeia no futuro.

"É um treinador que dispensa comentários. É um cara que entende muito de futebol, tem uma equipe técnica que o ajuda bastante também e o complementa. Ele é a cabeça dessa equipe, é como um paizão mesmo para todo mundo, deixa tudo mastigado e dá todas as ferramentas para que a gente possa entender o que ele quer. Por isso que os times dele sempre tiveram sucesso. É um treinador que é altamente capacitado para dirigir não só a seleção brasileira -ainda não teve a oportunidade de trabalhar na Europa, mas certamente teria toda essa possibilidade", disse o jogador.

A seleção brasileira inicia sua caminhada na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica. Antes, terá dois amistosos preparatórios contra México e Estados Unidos. Wendell vê o tempo de treinos como fundamental para a equipe chegar pronta para a competição.

"A expectativa é a melhor possível. Esperamos poder fazer uma grande competição. Acho que não só eu, mas toda a equipe e a comissão técnica está confiante no trabalho que a gente vem fazendo. E agora vamos ter mais tempo, vamos entender ainda mais o jogo do professor Dorival, o que vai nos potencializar para chegar na competição fortes e brigar pelo título", afirma.

Wendell foi titular nos dois amistosos da seleção em março, contra Inglaterra e Espanha. O lateral não escondeu a emoção ao falar sobre as chances e o apoio da nova comissão técnica: "é um sentimento de, primeiro, gratidão a Deus e também ao professor Dorival e toda a sua equipe técnica por ter me dado a oportunidade. Acho que eu trabalhei bastante tempo para que isso pudesse acontecer e, graças a Deus, aconteceu no momento certo, com grandes jogadores também. Fico lisonjeado por ter representado o meu país muito bem, junto com meus companheiros, que foram dois grandes jogos de toda a equipe."