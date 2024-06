Vini Jr. e Rodrygo serão poupados em amistoso; Endrick pode ser titular

O técnico Dorival Júnior deve escalar a seleção brasileira sem os atacantes Vini Jr. e Rodrygo no amistoso contra o México. Ambos são titulares absolutos do BRasil, mas devem iniciar no banco. A ideia é dar um descanso para os jogadores após a conquista da Liga dos Campeões devido ao caráter amistoso do jogo. O entendimento é de que valeria a pena forçar apenas se já fosse a estreia da Copa América.