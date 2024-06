Inter confirma que Beira-Rio deve voltar a receber jogos em julho

Cada vez mais otimista para a retomada dos jogos no Beira-Rio a partir de julho, o Inter atualizou a situação do estádio nesta terça-feira (11). Ainda que os estragos decorrentes da enchente que assolou o Rio Grande do Sul ao longo do mês de maio sejam imensuráveis, o espaço deve ser recuperado em cerca de 20 dias.

A invasão das águas atingiu, principalmente, o CT Parque Gigante. No caso do palco colorado, os estragos foram significativos, mas contornáveis sem grandes intervenções na estrutura – centro de treinamentos está passando por reconstrução e deve ficar pronto apenas em setembro.

“Apesar de todos os problemas que tivemos, dos prejuízos materiais tanto no Beira-Rio quanto no CT, estamos otimistas com o retorno ao estádio no mês de julho. A grama de inverno já brotou, mas ainda temos outros pontos que precisamos recuperar”, afirma Victor Grunberg, vice-presidente do clube.

O gramado deve ter condição de jogo em dez dias. A operação para receber um compromisso oficial, no entanto, abrange outros aspectos que também estão sob os cuidados da direção alvirrubra. Com a luz e água recuperadas no complexo, o foco principal é restabelecer a estrutura de TI, que deve ficar pronta até o final do mês.

A retomada seria contra o Juventude, no dia 3, pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Até lá, serão três jogos como mandante da equipe de Eduardo Coudet: contra o São Paulo nesta quinta, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma; Corinthians, no dia 19, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis; Atlético-MG, no dia 26, com palco a definir.

No aguardo para volta a sua casa, o grupo comandado por Chacho segue treinando no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O foco está no São Paulo, nesta quinta-feira, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Depois de mais uma atividade nesta terça, os jogadores encerram a preparação na quarta, antes do embarque para Santa Catarina.