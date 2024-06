No retorno ao Estado, Inter busca a classificação na Sul-Americana

O Inter está de volta para a sua terra. Há exatos 40 dias sem atuar no Rio Grande do Sul, o Colorado enfrenta o Delfín-EQU, neste sábado (8), às 21h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além do componente emocional de voltar para o Estado, o duelo tem clima de decisão e vale a vaga aos playoffs da competição continental. Os equatorianos chegam na segunda colocação com 8 pontos, mesma pontuação do Inter, na terceira colocação. O Grupo C tem o Belgrano, líder e inalcançável, com 12. Com esse cenário, o Colorado depende apenas da vitória, já que o empate classifica o Delfin.

A maior tragédia climática da história do Estado afastou o Colorado da sua casa e da sua torcida, mas o reencontro será neste final de semana Serra Gaúcha. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o jogo que define a vida do Inter no torneio. A última partida colorada foi o empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, no Beira-Rio, no dia 28 de abril.



A vitória contra o Real Tomayapo, da Bolívia, por 2 a 0, na terça-feira, fez com que o clube chegasse na última rodada dependendo apenas de si para classificar. Com o apoio da torcida, a tarefa pode ficar mais acessível e Eduardo Coudet sabe da importância da competição, por isso vai para o confronto com o que tem de melhor. Sem Rochet, Valencia e Borré, convocados pelas suas seleções visando a disputa da Copa América, Coudet deve escalar um time com: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia e Aránguiz (Bruno Henrique); Maurício, Wesley e Alan Patrick; Alário.