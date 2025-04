Grêmio estreia na Sul-Americana com inconsistência no setor defensivo

a trajetória do Grêmio na Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Sportivo Luqueño, o retorno de Braithwaite, recuperado de lesão. Nesta quarta-feira (2) começa. O Tricoloràs 21h30min, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela 1ª rodada da fase de grupos da competição. Para o duelo, o técnico Gustavo Quinteros conta comOutra questão, é quem deve assumir a instável lateral-direita tricolor.

"Jogamos bem, mas tivemos inferioridade na marcação pelos lados, principalmente pelo lado de Igor (Serrote)". Esta foi uma das frases ditas na última entrevista coletiva do comandante gremista. É claro que a fragilidade defensiva da equipe vem atordoando o boliviano desde sua chegada em Porto Alegre.

Para o confronto contra o Sportivo Luqueño, último colocado do Campeonato Paraguaio, Quinteros relacionou o próprio Serrote - titular nas duas últimas partidas- e a dupla João Lucas e João Pedro. O último citado, foi titular incontestável desde sua chegada na capital gaúcha em 2023, porém, não atua desde o dia 8 de março, na derrota por 2 a 0 para o Inter, pela partida de ida da final do Estadual e foi preterido por João Lucas para adentrar no lugar de Serrote nos últimos jogos.

retorna após se recuperar de uma lesão no adutor longo da coxa direita e se junta aos demais jogadores para o duelo contra os paraguaios. Entretanto, a sua presença deve ser confirmada no banco de reservas, visto o seu recente retorno. Arezo segue no comando do ataque gremista. Outra dúvida surge com a presença de Braithwaite na lista de relacionados. O dinamarquêse se junta aos demais jogadores para o duelo contra os paraguaios. Entretanto, a sua presença deve ser confirmada no banco de reservas, visto o seu recente retorno. Arezo segue no comando do ataque gremista.

Em meio à inconsistência defensiva e o retorno no ataque, desfalques aparecem. Rodrigo Ely, Luan Candido e Cuellar não viajaram para Assunção. O zagueiro cumprirá dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Fluminense na edição da Libertadores passada. Já o volante e o lateral, ficam em solo gaúcho, buscando a forma física ideal.

com dúvidas na lateral direita e ausências, Quinteros deve promover a manutenção dos titulares que jogaram no fim de semana, na vitória sobre o Atlético-MG. Desta forma,, Quinteros deve promover a manutenção dos titulares que jogaram no fim de semana,Os onze que iniciam a trajetória gremista na cobiçada Sul-Americana são Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenílson; Cristian Olivera, Amuzu e Arezo (Braithwaite).