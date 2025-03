Braithwaite tem lesão confirmada e será ausência nos próximos jogos do Grêmio

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (21), em nota no site oficial do clube, a lesão do atacante dinamarquês Braithwaite. Segundo o clube, após o GreNal do último domingo (16), pela final do Campeonato Gaúcho, o camisa 22 foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada lesão no adutor longo da coxa direita. O prazo de retorno em lesões como esta é de um mês.

O jogador já havia apresentado dores nesta região no jogo contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, no dia 12 de março. Ainda no início do confronto em São João del Rey, Braithwaite teve que ser substituído, após marcar o primeiro do Tricolor na partida, alegando desconforto na virilha. Na ocasião, o uruguaio Arezo entrou no seu lugar.

Como na partida da Copa do Brasil, o uruguaio deve assumir a vaga deixada pelo dinamarquês. Esta tendência se dá por dois motivos: o jogador sempre que foi escolhido deu conta do recado, tendo três gols em três partidas como titular. O segundo motivo é a falta de opções para o setor no elenco gremista, forçando o técnico Gustavo Quinteros a utilizá-lo para não ter de mudar o esquema tático.

O treinador tem uma semana para preparar o time com foco no duelo contra o Atlético-MG, na Arena, no próximo sábado, dia 29 de março. A partida marca a estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro, e a ausência do artilheiro na temporada confirmada, coloca um ingrediente a mais nos problemas gremistas.