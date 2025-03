Vini Jr. decide no final e Brasil vence a Colômbia em Brasília

Os brasileiros que lotaram a Arena Mané Garrincha viram uma vitória suada da seleção. O Brasil abriu o placar cedo com Raphinha, cedeu o empate, mas Vinícius Júnior assumiu a responsabilidade e decretou a vitória com gol nos acréscimos. O resultado do duelo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-americana para a Copa do Mundo deixou o time de Dorival Júnior na vice-liderança.

A primeira chegada brasileira foi com bola na rede. Logo aos cinco minutos, Raphinha achou um grande passe para Vini Júnior que foi derrubado por Muñoz na área. Pênalti. Na cobrança, o jogador do Barcelona deslocou o goleiro e abriu o placar.

A partir do gol, a partida foi marcada por pouca inspiração de ambas as equipes. O Brasil ameaçou o gol de Vargas, aos 13, em uma boa jogada individual de Rodrygo que finalizou para fora. Só que a saída de Gerson, aos 25, por lesão, e a entrada de Joelinton, mudou o rumo do jogo.

A seleção colombiana, que tentava envergonhadas chegadas, adiantou a marcação, forçando a saída de bola brasileira e valorizando mais a posse de bola. Até que nos minutos finais da etapa inicial, James Rodríguez roubou a bola de Joelinton e acionou Luiz Díaz, que chapou no canto esquerdo de Alisson e igualou o marcador no primeiro chute dos colombianos no duelo.

Pensando em modificar o cenário, a equipe de Dorival voltou do intervalo mais agressiva. No primeiro instante do segundo tempo, Vini Júnior recebeu de Bruno Guimarães, limpou o marcador e forçou Vargas a realizar importante defesa. Mas não parou por aí. Aos sete, Raphinha ajeitou para a perna boa e emendou uma potente finalização que, novamente, foi defendida pelo arqueiro da La Tricolor.



E o Brasil seguiu no ataque. Aos 18, após boa troca de passes da Canarinho, Vini chegou na cara do gol e tocou para Raphinha, que não conseguiu concluir. Sete minutos depois, a partida foi paralisada após forte choque entre Alisson e Sanchez. Por precaução, ambos foram substituídos, e a bola voltou a rolar quase oito minutos depois.

Com um longo tempo de acréscimo, no último respiro de esperança, Viní Júnior assumiu a responsabilidade e decretou a vitória brasileira. O camisa 7 acertou bonito chute de fora da área e se mostrou, finalmente, decisivo na seleção. Agora o foco é na Argentina. O próximo compromisso será contra os Hermanos na terça-feira(25), às 21h, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Brasil (2) - Alisson (Bento); Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André) e Gerson (Joelinton); Raphinha, Rodrygo (Sávinho), Vinícius Júnior e João Pedro (Matheus Cunha). Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia (1) - Vargas; Muñoz, Sanchez (Cuesta), Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Rios, James Rodríguez e Arias (Carrascal); Córdoba (Borré) e Luiz Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Alexis Herrera.