Grêmio se reapresenta com Quinteros pressionado por performances

Pressionado pela perda do título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira (20), no CT Luiz Carvalho, após três dias de folga. A nove dias da estreia do Brasileirão, frente ao Atlético-MG, na Arena, o técnico Gustavo Quinteros focou no trabalho físico neste primeiro momento. Os atletas treinaram com bola, mas também passaram pela academia e fizeram treinos de arranque no gramado.

O comandante deve respostas quanto ao desempenho e os resultados. Os treinos seguirão a todo vapor e existe, ainda, a possibilidade de trabalhos em dois turnos para ajeitar a equipe antes da maratona de jogos entre o Nacional e a Sul-Americana. O boliviano só não poderá contar com os convocados para a Data Fifa neste período sem compromissos. O volante Villasanti e os atacantes Aravena e Cristian Olivera estão a serviço de Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente.

No mais, a expectativa está na recuperação de atletas longe das melhores condições. É o caso do lateral-direito João Pedro, que tem a sombra do jovem Igor Serrote na briga pela titularidade. O volante Cuellar também trabalha para assumir de vez a função para a qual foi contratado: dono da primeira função do meio-campo.

Fora das quatro linhas, o clube liberou o goleiro Adriel para defender as cores do Athletic-MG. O contrato será por empréstimo até o final do ano. Para tanto, o Grêmio renovou com o arqueiro até dezembro de 2027, de olho em uma futura venda caso ele se valorize.