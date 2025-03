Veja os percursos e a logística da dupla GreNal para os torneios continentais

Com os torneios continentais dando as caras após os estaduais, Inter e Grêmio terão dois meses apertados por conta da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Com 18 jogos em dois meses, a logística é dos pontos que mais merece a atenção da dupla. Viagens internacionais e nacionais, além de dobradinhas fora de casa, serão a tônica das próximas semanas. As comissões técnicas já planejam suas prioridades na temporada, ciente da inviabilidade de ir a campo com força máxima em todos os jogos.

Na volta da Data Fifa, que vai até o dia 25 deste mês, se inicia a maratona. A 1ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 29, e o Colorado terá sua primeira sequência de confrontos longe de Porto Alegre. Primeiro, a estreia no Nacional contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Depois, a largada na Libertadores contra o Bahia, em Salvador, no dia 4 de abril. A tendência é que a delegação volte para casa após o duelo com os cariocas e, depois, vá em direção à Bahia. Serão dois voos de duas horas (RS-RJ/RJ-RS) e outros dois de três horas (RS-BA/BA-RS) em menos de uma semana.

Já o Tricolor tem seu primeiro compromisso internacional no dia 2, contra o Sportivo Luqueño, em Assunção, no Paraguai. São aproximadamente cinco horas para chegar no país. Os outros jogos da Sula são contra o Godoy Cruz, da Argentina, na reta final de abril, e contra o Atlético Grau, do Peru, no início de maio.

O clube argentino leva o nome da cidade, que fica na região de Mendoza. Um voo fretado dura cerca de três horas. Já os peruanos da cidade de Piura, nos mesmos moldes de viagem, estão a aproximadamente seis horas da Capital. Os gremistas saem de Porto Alegre em todas as ocasiões, já que as três partidas que antecedem os compromissos são em casa, pelo Brasileirão.

Do lado alvirrubro, o clube tem voos fretados em todas as suas partidas até o final da gestão Alessandro Barcellos, no ano que vem. No primeiro turno da Libertadores, os dois confrontos seguintes ao Bahia serão no Beira-Rio. No segundo turno, portanto, tem os colombianos do Atlético Nacional, no dia 24 de abril, em Medellín. A delegação precisará de cinco a seis horas para na cidade. Na prévia, tem o Corinthians, em São Paulo, com cinco a quatro dias de antecedência — data não está confirmada pela CBF.

O Nacional de Montevidéu fecha a lista de visitas. No dia 15 de maio,