Dupla GreNal terá 18 jogos em dois meses e pausa se torna fundamental

Nesta segunda-feira (18), a dupla Gre-Nal conheceu seus grupos na Copa Libertadores e Sul-Americana e já estão cientes do desgastante calendário de jogos que os aguarda nos próximos dois meses. Para se preparar para os embates, os gaúchos terão um período de nove dias até o início da sequência de partidas no dia 29 de março, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter é o que precisará lidar melhor com esta sequência exaustiva, visto a qualidade das equipes que enfrentará. O Colorado ficou no grupo F da Libertadores, com Nacional-URU, Atlético Nacional-COL e Bahia. O considerado “grupo da morte” do torneio, inicia-se para o Alvirrubro no período de 2 a 4 de abril, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Porém, o calendário árduo começa contra o Flamengo, dia 29 de março, no Maracanã, pelo Nacional.

Além das estreias nos campeonatos, a equipe de Roger Machado terá uma tabela cruel. Em menos de um mês, o Inter enfrentará as seguintes equipes na sequência: Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Atlético Nacional-COL, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio, Nacional-URU e Juventude.

Já no lado gremista, apesar do calendário ser exaustivo, os duelos não são seguidamente acompanhados por fortes equipes. A começar pelo grupo acessível na Sul-Americana. Sorteado na chave D, com Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER, a primeira partida acontece entre os dias 2 e 4 de abril.

Da mesma forma que o rival, o Tricolor debutará sua série de jogos pelo Brasileirão no dia 29 de março, e encara os seguintes times nesta ordem: Atlético-MG, Sportivo Luqueño-PAR, Ceará, Atlético Grau-PER, Flamengo, Mirassol-SP, Inter, Godoy Cruz-ARG e Vitória.

Para lidar com a fatigante recorrência de jogos, Inter e Grêmio terão nove dias para se preparar. Com folga até esta quinta-feira (20), os clubes retornam às atividades com as suas obrigações postas e com tempo para recarregar as energias. Entretanto, alguns atletas não terão esta pausa por conta das partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A dupla uruguaia Rochet e Cristian Olivera estarão com seu país no período. Villasanti, Aravena e Valencia foram convocados pelo Paraguai, Chile e Equador, respectivamente. Enquanto os colombianos Borré e Carbonero compõem o grupo do técnico Néstor Lorenzo.

Segue abaixo as próximas 18 partidas da dupla Gre-Nal:



Inter:

Flamengo (Maracanã) - 29/3

Bahia (Fonte Nova)* - 2/4

Cruzeiro (Beira-Rio) - 6/4

Atlético Nacional (Beira-Rio)* - 9/4

Fortaleza (Castelão) - 13/4

Palmeiras (Beira-Rio) - 16/4

Grêmio (Arena) - 20/4

Nacional (Beira-Rio)* - 23/4

Juventude (Beira-Rio) - 27/4

Copa do Brasil (a definir) - 30/4

Corinthians (Itaquera) - 4/5

Atlético Nacional (fora)* - 7/5

Botafogo (Nilton Santos) - 11/5

Nacional (fora)* - 14/5

Mirassol (Beira-Ro) 18/5

Copa do Brasil (a definir) - 21/5

Sport (Ilha do Retiro) - 25/5

Bahia (Beira-Rio) - 28/5

*Libertadores

Grêmio:

Atlético-MG (Arena) - 29/3

Sportivo Luqueño (fora)* - 2/4

Ceará (Castelão) - 6/4

Atlético Grau (casa)* - 9/4

Flamengo (Arena) - 13/4

Mirassol (Maião) - 16/4

Inter (Arena) - 20/4

Godoy Cruz (fora)* - 23/4

Vitória (Barradão) - 27/4

Copa do Brasil (a definir) - 30/4

Santos (Arena) - 4/5

Atlético Grau (fora)* - 7/5

Bragantino (Arena) - 11/5

Godoy Cruz (Arena)* - 14/5D

São Paulo (Morumbi) - 18/5

Copa do Brasil (a definir) - 21/5

Bahia (Arena) - 25/5

Sportivo Luqueño (Arena)* - 28/5

*Sul-Americana