Confira a definição dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2025

Na noite desta segunda-feira (17), foram definidos os grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2025. O representante gaúcho na competição mais importante do continente é o Inter, que ficou no grupo F com Nacional-URU, Atlético Nacional-COL e Bahia. Já o Grêmio disputará o grupo D da Sula, com Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER.

O sorteio ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Ambos os torneios iniciam as fases de grupos no dia 2 de abril e terminam em 28 de maio.

O Colorado pertencia ao pote 2 do torneio, e seria sorteado contra fortes equipes do pote 1 como River Plate-ARG, Peñarol-URU, Nacional-URU e Racing-ARG. Vale lembrar que clubes do mesmo país não poderiam compor o mesmo grupo, exceto Bahia, Alianza Lima-PER e Cerro Porteño-PAR, que ingressaram através da 3ª fase do torneio.

O Tricolor foi cabeça de chave da Sul-Americana, por conta da classificação no ranking da Conmebol, compôs o pote 1. No caso dos gremistas, nenhum clube brasileiro poderia ser seu adversário, pois, diferente da Libertadores, equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar.

Além da dupla Gre-Nal, outros clubes brasileiros também conheceram seus adversários na fase de grupos das competições. São eles: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Bahia pela Libertadores. Pela Sul-Americana, Atlético-MG, Fluminense, Cruzeiro, Vasco da Gama e Corinthians são os representantes.

Momentos antes do sorteio da Libertadores, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez um forte discurso sobre o caso de racismo contra o atleta sub-20 do Palmeiras, Luighi. O presidente falou em atuação conjunta com governos e afirma: "o futebol tem que continuar".

Confira abaixo os grupos da Libertadores 2025

Grupo A - Botafogo, Estudiantes-ARG, Universidad de Chile-CHI e Carabobo-VEN.

Grupo B - River Plate-ARG, Independente Del Valle-ECU, Univeritário-PER e Barcelona-ECU.

Grupo C - Flamengo, LDU-ECU, Deportivo Táchira-VEN e Central Córdoba-ARG.

Grupo D - São Paulo, Libertad-PAR, Talleres-ARG e Alianza Lima-PER.

Grupo E - Racing-ARG, Colo-Colo-CHI, Fortaleza e Atlético Bucaramanga-COL.

Grupo F - Nacional-URU, Internacional, Atlético Nacional-COL e Bahia.

Grupo G - Palmeiras, Bolívar-BOL, Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR.

Grupo H - Peñarol-URU, Olimpia-PAR, Vélez Sarsfield-ARG e San Antonio-BOL.



Veja os grupos da Sul-Americana 2025

Grupo A - Independente-ARG, Guaraní-PAR, Nacional Potosí-BOL e Boston River-URU.

Grupo B - Defensa y Justicia-ARG, Universidad Católica-CHI, Cerro Largo-URU e Vitória.

Grupo C - América de Cali-COL, Huracán-ARG, Racing-URU e Corinthians.

Grupo D - Grêmio, Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER.

Grupo E - Cruzeiro, Palestino-CHI, Unión de Santa Fé-ARG e Mushuc Runa-ECU.

Grupo F - Fluminense, Union Espanhola-CHI, Once Caldas-COL e GV San José-BOL.

Grupo G - Lanús-ARG, Vasco da Gama, Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER.

Grupo H - Atlético-MG, Caracas-VEN, Cienciano-PER e Deportes Iquique-CHI.