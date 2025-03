Sem Messi, Argentina anuncia convocados para Eliminatórias da Copa

A seleção da Argentina divulgou nesta segunda-feira (17) a lista de convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

A novidade do selecionado argentino é que Lionel Messi não está entre os convocados. O jogador sofreu uma lesão muscular no último jogo com o Inter Miami.

A Argentina enfrenta o Uruguai, fora de casa, no dia 21 de março, e recebe o Brasil no Monumental de Núñez, no dia 25.

Confira a lista:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Walter Benítez (PSV).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villareal), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Lyon).

Meias: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamín Domínguez (Bologna), Thiago Almada (Lyon).

Atacantes: Nicolás González (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Santiago Castro (Bologna).