Quatro meses depois, seleção está de volta para Data Fifa de pedreiras

Quatro meses depois, ela está de volta. A Data Fifa se iniciou nesta segunda-feira (17), na apresentação da seleção brasileira na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Com o primeiro compromisso da Eliminatória Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026 marcado para quinta, às 21h45min, contra a Colômbia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, é a vez do principal clássico do Continente, contra a Argentina, na terça.

O último jogo do Brasil foi no dia 19 de novembro, no empate em 1 a 1 com o Uruguai. Desde então, muita coisa mudou, mas o trabalho do técnico Dorival Júnior segue contestado. Na competição que garante vaga para o Mundial, a seleção ocupa a 5ª colocação com 18 pontos somados. O confronto com os colombianos é direto, já que eles estão uma posição acima, com 19 pontos. Os argentinos são líderes, com 25.

Um fator novo que gerou expectativa foi a volta de Neymar, que ficou mais de um ano fora por lesão. No entanto, o meia-atacante foi cortado por um problema muscular. O jovem Endrick foi chamado em seu lugar. O goleiro Ederson e o zagueiro Danilo também estão fora. Lucas Perri, do Lyon, e Alex Sandro, do Flamengo, foram chamados.

Com problemas de encaixe, Dorival precisa fazer render um trio de ataque badalado no futebol europeu. Pelo Real Madrid, Vinicius Júnior e Rodrygo estão consolidados no Velho Continente. Já Raphinha, do Barcelona, vive a melhor fase da carreira e também vem ao País com status de titular absoluto. Havia, ainda, a expectativa de Neymar fechar um quarteto de talentos.

O restante da equipe deve ser definido a partir dos treinamentos no Rio. A Canarinho vê outros nomes pedindo passagem, enquanto alguns contestados seguem no grupo. É o caso do zagueiro Marquinhos e do volante Bruno Guimarães, que ainda se destacam por seus clubes.

Serão três atividades até o duelo com os colombianos. A escalação costuma ser divulgada com um dia de antecedência e pode se prever alguns nomes entre os titulares e brigas interessantes por posição. As principais são entre Wesley e Vanderson, na lateral-direita, e João Pedro e Endrick, no comando da linha de frente.