Sportivo Luqueño x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela estreia na Sul-Americana, o Grêmio visita o Sportivo Luqueño nesta quarta-feira (2), às 21h30min, em Assunção, no Paraguai. O palco do confronto é o Defensores del Chaco e a transmissão fica por conta do Paramount. Após a vitória sobre o Atlético-MG no Brasileirão, o técnico Gustavo Quinteros deve repetir a escalação sem um meia armador e com Edenilson como referência à frente dos volantes.

Quanto à logística, o Tricolor encerra a preparação nesta terça pela manhã, no CT Luiz Carvalho. No total, serão três treinos de olho no torneio continental. O embarque será à tarde, em voo fretado de aproximadamente duas horas. O retorno, nos mesmos moldes, ocorre após a partida, na madrugada de quinta. O próximo compromisso é no sábado, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, também como visitante.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sportivo Luqueño: Espínola, Ocampos, Brizuela, Marchio e Ramos; Parra, Rodríguez, Benítez e Comas; Perez e González. Técnico: Gustavo Morínigo.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Kike Olivera, Arezo e Amuzu. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem: Francisco Gilabert, auxiliado por Alan Saldoval e Carlos Poblete (trio chileno). No VAR, estará Juan Soto (Venezuela).

Serviço Sportivo Luqueño x Grêmio

Local: Defensores del Chaco

Data e hora: quarta-feira (2), às 21h30min;

Transmissão: Paramount.