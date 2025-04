Grêmio divulga cronograma de viagem e tem dúvida técnica para estreia na Sul-Americana

triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG 1ª rodada da Sul-Americana, contra o modesto Sportivo Luqueño, no Paraguai. De olho no duelo desta quarta-feira (2), às 21h30min, no Defensores del Chaco, o Tricolor embarca nesta terça, em voo fretado, após três atividades no CT Luiz Carvalho. A vitória na estreia do Campeonato Brasileiro garantiu um respiro na pressão por resultados, mas não aliviou a cobrança por desempenho. O Grêmio segue devendo, mas criou gordura com oe pode fazer valer na, contra o modesto Sportivo Luqueño, no Paraguai. De olho no, no Defensores del Chaco, o Tricolor embarca nesta terça, em voo fretado, após três atividades no CT Luiz Carvalho.

A reapresentação do grupo ocorreu no domingo, sem folga. A preparação se encerra no dia da viagem, pela manhã. Já o deslocamento até Assunção, sede da partida, dura 1h40min. O retorno será na madrugada após o apito final. No sábado, os comandados de Gustavo Quinteros visitam o Ceará pelo Brasileirão.

Para o torneio continental, a meta é vencer e convencer. E por isso espera-se força máxima do técnico boliviano, repetindo a escalação que bateu o Galo na Arena. A questão é se a formação sem um “camisa 10” é, de fato, a melhor.

Com Cristaldo e Monsalve, que antes disputavam posição, no banco de reservas nos últimos dois jogos, Quinteros tem ido a campo com Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Kike Olivera, Amuzu e Braithwaite ou Arezo.

Na posição de centroavante, o dinamarquês se recupera de lesão e o uruguaio é o novo dono da posição. No Paraguai, portanto, a tendência é dos onze descritos acima se manterem no onze inicial. Quem pode ficar de fora é Esteves. O lateral-esquerdo foi substituído contra os mineiros com dores musculares na coxa, mas deve se recuperar a tempo.