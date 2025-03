Rochet passa por cirurgia na mão e desfalca o Inter nos próximos dois meses

O Campeonato Brasileiro mal começou e o Inter já sofreu a primeira baixa na competição. O clube divulgou, na manhã desta segunda-feira (31), que o goleiro Rochet sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda durante a partida do fim de semana contra o Flamengo. Ele desfalcará a equipe por um período aproximado de dois meses.

Conforme a nota do Colorado, o atleta foi submetido a uma cirurgia ainda no domingo (30), um dia após a lesão. O processo cirúrgico desenrolou-se com sucesso e o camisa 1 inicia fisioterapia no CT Parque Gigante no decorrer da semana.

O duelo contra os cariocas marcou a estreia de Rochet na temporada colorada. O uruguaio acabara de retornar após recuperação de uma tendinose no joelho esquerdo, que o tirou dos gramados por três meses. Com a nova lesão, o técnico Roger Machado promove o retorno de Anthoni à meta albirrubra na intensa sequência de jogos, nos próximos dois meses, para os compromissos do Brasileirão e Libertadores.