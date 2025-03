Inter saí na frente, mas cede empate ao Flamengo em estreia no Brasileirão

O Inter deu a largada no Campeonato Brasileiro com um empate em 1 a 1 contra o Flamengo. O time do técnico Roger Machado foi ao Maracanã pela 1ª rodada do Brasileirão, abriu o placar, mas cedeu o empate aos mandantes e acumulou um ponto na tabela. Os gols da partida foram feitos por Bruno Henrique, do lado Alvirrubro, e Léo Pereira para os flamenguistas, decretando o resultado.

LEIA TAMBÉM: Inter estreia no Brasileirão contra um Flamengo desfalcado no Maracanã.

Os primeiros 15 minutos da partida foram marcados por um confronto equilibrado e sem finalizações. Com a posse de bola similar, as duas equipes optaram por tentar articular a bola no meio campo, mas não foram criativas no terço final, não sendo necessária nenhuma intervenção dos goleiros. A primeira finalização veio aos 16, em chute mascado de Bruno Henrique, do Flamengo.

A partir daí, o Flamengo começou a entrar em sintonia com a torcida e comandou as ações, mas de maneira tímida. A chance mais clara, até então, chegou aos 24 minutos em um ótimo cruzamento de Bruno Henrique, Juninho antecipou-se à zaga e cabeceou à queima roupa, exigindo uma ótima defesa de Rochet, em dois tempos.

Em partida disputada e com escassez de chances, é preciso aproveitar as tentativas. E foi isso que fez o Inter. Na primeira chance colorada, aos 33 minutos, Bruno Henrique aproveitou um ótimo cruzamento de Bernabei e pegou de primeira, forte, para tirar o zero do placar e largar na frente no confronto.

O Alvirrubro seguiu no ataque, e aos 40, após demonstração de raça do meio campo colorado, Vitinho por pouco não ampliou. Os mandantes ainda ensaiaram uma reação em duas oportunidades com Juninho, que parou no goleiro colorado.

O início do segundo tempo já mostrou que seria totalmente diferente da primeira etapa. Uma notícia negativa para o Inter se deu pela lesão de Rochet, que com um trauma na mão esquerda deu lugar a Anthoni.

Voltando do intervalo com outra postura, o Rubro-Negro igualou o placar logo aos oito minutos com Léo Pereira, que com oportunismo, conseguiu dominar o chute de Michael na pequena área e, com o gol aberto, abriu o placar para os cariocas. Mas não parou por aí. Juninho recebeu um ótimo lançamento de Wesley e finalizou cara a cara com o goleiro colorado, a finalização passou do arqueiro mas parou na trave.

O gol foi a dose de ímpeto que faltava aos flamenguistas. Aos 27, Wallace Yan recebeu na área e chutou para fora, com perigo. A pressão mandante continuou em uma falta muito bem batida por Plata, enganando parte do Maracanã, que comemorou acreditando ter visto o gol que não existiu.

Entretanto, o preenchimento do Flamengo no campo colorado não rendeu mais frutos e nem sustos. O Alvirrubro se defendeu como pôde e conseguiu suportar as investidas do adversário.

Agora, o Inter retorna a Porto Alegre e se prepara para estrear na Libertadores. O Colorado joga na próxima quinta-feira (3), contra o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e é fundamental pontuar fora de casa, visto a qualidade do grupo.

Flamengo (1) - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Ayrton Lucas) e Alex Sandro; Pulgar e De La Cruz; Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Michael (Plata), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Juninho (Matheus Gonçalves). Técnico: Filipe Luís.



Inter (1) - Rochet (Anthoni); Braian Aguirre, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho (Carbonero), Wesley (Thiago Maia) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.



Árbitro - Marcelo Carlos Nascimento Vianna.