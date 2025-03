Inter estreia no Brasileirão contra um Flamengo desfalcado no Maracanã

Se aproxima a maratona de jogos dos próximos dois meses. Com o calendário cheio entre Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Inter aproveitou as duas semanas de treino na Data Fifa para garantir a melhor condição física dos atletas antes do período de defasagem. A estreia no Nacional é contra o Flamengo, neste sábado (29), às 21h, no Maracanã. Com uma pedreira logo de cara, o técnico Roger Machado terá força máxima com a expectativa de repetir a escalação na quinta, contra o Bahia, pelo torneio continental.

LEIA MAIS: Vitão é ausência no treino a três dias da estreia do Inter no Brasileirão

A preparação no CT Parque Gigante se encerra nesta sexta, em treino fechado. Nesta quinta, se reapresentaram aqueles que estavam a serviço de suas seleções na disputa das Eliminatórias. No gol, o uruguaio Rochet fez suas duas primeiras aparições na temporada e convenceu. No entanto, o arqueiro reclamou de dores no joelho esquerdo após o empate sem gols com a Bolívia, na terça. Uma tendinose no local é o motivo pelo qual ele não jogou o Campeonato Gaúcho.

Os dois dias de trabalho com a comissão técnica e o departamento médico definem se Rochet estará apto para estrear. Caso não fique à disposição, Anthoni se mantém no time. Também seguem fora, em fase final de recuperação, os zagueiros Victor Gabriel e Clayton Sampaio e os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho.

Na linha de frente, cenários distintos. Carbonero não entrou em campo pela Colômbia e está descansado. Ele briga com Wesley pela titularidade na ponta-esquerda. Já no comando de ataque, Borré também jogou pouco, enquanto Valencia foi titular absoluto no Equador. O camisa 13, pelo ritmo de jogo e a boa fase, deve seguir no time.

A provável escalação, portanto, tem Anthoni (Rochet); Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Carbonero (Wesley). Nesta prévia, o destaque está na zaga. Juninho, contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, deve estrear. Canhoto, é o substituto ideal de Victor Gabriel.

Do outro lado, o Rubro-Negro de Filipe Luis chega com desfalques, dúvidas e retornos. O zagueiro Danilo, lesionado, está fora. Assim como o uruguaio Arrascaeta, cujo o compatriota De La Cruz é dúvida, com problemas de desgaste. Gerson também. Os dois últimos, no entanto, devem ser relacionados. Bruno Henrique é o reforço mais próximo. Ele está recuperado de uma lesão na coxa e treina com bola desde segunda. A provável escalação dos mandantes e principais favoritos ao titulo Brasileiro deve contar com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (De La Cruz) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.