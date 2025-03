Inter apresenta Juninho e Diego Rosa, que escorrega ao mencionar o rival

Em uma manhã agitada no CT Parque Gigante, o Inter encerrou as atividades desta quarta-feira (26) com a apresentação do zagueiro Juninho e do volante Diego Rosa, após o treino sob comando do técnico Roger Machado. Enquanto o defensor já deve estrear no sábado, contra o Flamengo, pela estreia do Campeonato Brasileiro, o meio-campista ainda espera, já que Bruno Henrique e Thiago Maia brigam pelo posto para atuar ao lado de Fernando.

Em suas falas, os jogadores foram sucintos. Rosa, no entanto, escorregou ao responder a primeira pergunta. "Estou muito feliz por estar aqui no Grêm... aqui no Inter", disse o jovem de 22 anos ao confundir o time que irá defender em Porto Alegre. Vale destacar que ele fez as categorias de base no Tricolor e saiu do clube antes de estrear no profissional, rumo ao Bahia.

No restante da entrevista coletiva, o novo camisa 33 foi breve, mas destacou que está com o mental forte e pronto para voltar a lidar com a pressão do futebol brasileiro. "Passei um momento difícil no Bahia por ser minha cidade natal. Mas agora chego mais focado, tive uma filha que me traz mais responsabilidade e estou preparado para o desafio aqui no Inter", destaca o jogador, que também explicou sua principal dificuldade jogando na Bélgica, pelo Lommel, seu último clube: "Sai muito cedo para a Europa e não me adaptei bem. Para mim que sou um cara da Bahia foi difícil principalmente por conta da comida. Também nunca tinha morado sozinho".

Rosa é segundo volante de origem mas vinha atuando adiantado, em uma função de meia. Sua principal característica é a chegada como elemento surpresa na grande área. Também pode atuar como lateral-direito. Já o zagueiro Juninho, aos 30 anos, chega com mais experiência ao clube. Ele vem de quatro temporadas defendendo as cores do Midtjylland, da Dinamarca.

Apesar dos bons momentos no Velho Continente, ele retorna ao Brasil com algumas incógnitas, e explica qual foi sua pedra no sapato nos últimos anos: "Tive muita dificuldade na parte física. Na Dinamarca o jogo é muito intenso e quando cheguei cumpri um mês de suspensão. Mas fora de campo não tive nada, me adaptei bem junto da minha família".

Perguntado sobre enfrentar o Flamengo no Maracanã, respondeu que "jogador não escolhe quando quer jogar, tem que estar preparado". A tendência é que ele seja o escolhido para substituir o lesionado Victor Gabriel, ao lado de Vitão.