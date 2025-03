Inter busca repetir aproveitamento do início de 2020, com final diferente

No próximo sábado (29), o Inter iniciará a sua trajetória pelo Campeonato Brasileiro de 2025. O duelo contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h, dará a largada para o time de Roger Machado na competição. Após a conquista do Campeonato Gaúcho com atuações convincentes, os comandados de Roger Machado chegam empenhados em encerrar a espera de 45 anos para levantar o caneco da competição. Os primeiros cinco jogos das últimas cinco edições foram marcados por altos e baixos, com aproveitamentos entre 80%, em 2020, e 33%, em 2021.

LEIA MAIS: Victor Gabriel tem lesão confirmada e disputa na zaga colorada está aberta

A edição de 2020 foi o melhor início de campeonato entre os outros que viriam. O time na época treinado por Eduardo Coudet, conseguiu 80% dos pontos nos primeiros cinco jogos do Brasileirão. Com quatro vitórias e uma derrota, o Colorado arrancou com 12 pontos e na liderança do torneio. Disputando o caneco até a última rodada, os gaúchos acabaram na vice-liderança, após empate em 0x0 com o Corinthians em partida polêmica.

No ano seguinte, o começo do torneio foi com cinco pontos. Com 33% de aproveitamento - a pior marca das edições citadas- o Inter era treinado por Miguel Ángel Ramírez, que após a derrota na segunda rodada por 5 a 1 para o Fortaleza no estádio Castelão, foi demitido e substituído por Diego Aguirre. Com o encerramento da última rodada, o Colorado ficou em 12º e se classificou para a Sul-Americana.

Em 2022, além de, novamente, trocar o comando nas primeiras rodadas, o Alvirrubro acumulou oito pontos e 53% de aproveitamento nos cinco primeiros jogos. O clube que teve Alexander Medina e Mano Menezes na casamata, acabou o campeonato na segunda colocação. Um ano depois, oque diferenciou o começo foi um empate. Na temporada 2023, Mano e seus jogadores arrancaram sete pontos e 46% de aproveitamento. Com o foco voltado para a Libertadores e Eduardo Coudet retornando ao Beira-Rio, o 9º lugar foi o desfecho para os colorados.

LEIA MAIS: Arrascaeta tem lesão confirmada pelo Flamengo e preocupa para duelo com o Inter

Já em 2024, as boas atuações refletiram três vitórias, incluindo a estreia por 2 a 1 sobre o Bahia, e um empate nos primeiros cinco jogos do Brasileirão, acumulando 66% nas cinco partidas iniciais. Apesar das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul nos meses de maio e abril, e a troca de Coudet por Roger Machado, as boas atuações deixaram um sabor de esperança para a temporada que está por vir.

Retrospecto do Inter nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro (2020-2024)

2020 - 80% de aproveitamento

Coritiba 0x1 Inter

Inter 2x0 Santos

Fluminense 2x1 Inter

Inter 3x0 Atlético-GO

Inter 1x0 Atlético-MG

2021 - 33% de aproveitamento

Inter 2x2 Sport

Fortaleza 5x1 Inter

Bahia 0x1 Inter

Inter 0x1 Atlético-MG

Inter 1x1 Ceará

2022 - 53% de aproveitamento

Atlético-MG 2x0 Inter

Inter 2x1 Fortaleza

Fluminense 0x1 Inter

Inter 0x0 Avaí

Juventude 1x1 Inter

2023 - 46% de aproveitamento

Fortaleza 1x1 Inter

Inter 2x1 Flamengo

Inter 1x0 Goiás

São Paulo 2x0 Inter

Athletico-PR 2x0 Inter

2024 - 66% de aproveitamento

Inter 2x1 Bahia

Palmeiras 0x1 Inter

Athletico-PR 1x0 Inter

Inter 1x1 Atlético-GO

Cuiabá 0x1 Inter



Primeiras cinco rodadas do Inter:

1ª rodada

29/03 – 21h

Flamengo x Inter

2ª rodada

06/04

Inter x Cruzeiro

3ªrodada

13/04

Fortaleza x Inter

4ª rodada

16/04

Inter x Palmeiras

5ª rodada

20/04

Grêmio x Inter