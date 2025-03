Victor Gabriel tem lesão confirmada e disputa na zaga colorada está aberta

A semana começa diferente do planejado para o Inter. O Colorado, que visualizava nove dias intensos de treinamentos para aperfeiçoar o time campeão gaúcho com certa tranquilidade, sofreu um baque: o zagueiro Victor Gabriel, titular afirmado após grandes atuações no Estadual, apresentou lesão e desfalca a equipe nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e Libertadores. O lado positivo é a semana livre que o técnico Roger Machado terá para preparar o novo titular da zaga colorada na ausência do jogador de 20 anos.

O defensor foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e será ausência por pelo menos mais duas semanas. Incômodo este que ficou evidente no segundo tempo do GreNal 446 pela final do Gauchão, no dia 16 de março. Naquele momento, Rogel foi o escolhido para substituí-lo. Entretanto, durante as comemorações do 46º título regional, o jovem disse que o desconforto havia sido “só um susto”. Diagnóstico próprio que não se concretizou.

Agora, o comandante colorado precisará encontrar soluções dentro do elenco. Para isso, Roger terá a semana livre para definir o companheiro de Vitão para, primeiramente, o duelo contra o Flamengo, no Maracanã, neste sábado (24), pelo Brasileirão.

Os candidatos à vaga são Rogel, Juninho, Clayton Sampaio e Kaique Rocha. Os dois últimos correm por fora na disputa, visto as preferências por outros atletas durante os jogos do Gauchão. Mesmo com atuações nada encantadoras de Rogel, Juninho não estreou ainda pelo Alvirrubro após sua transferência junto ao Midtjylland, da Dinamarca , questão que pode pesar na preferência de Roger nos onze iniciais.