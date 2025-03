Dupla Gre-Nal monitora janela interna, mas encara limitações

Sem atuar desde a final do Campeonato Gaúcho, no último dia 16, e com a estreia no Brasileirão marcada apenas para o próximo fim de semana devido à Data Fifa, Grêmio e Inter aproveitam a pausa no calendário para prospectar reforços no mercado nacional. O Colorado, campeão estadual, e o Tricolor, vice, observam oportunidades, mas encaram a janela interna de transferências com muita cautela.

LEIA MAIS: Braithwaite tem lesão confirmada e será ausência nos próximos jogos do Grêmio



Aberta até 11 de abril, a "mini janela" permite apenas a contratação de jogadores que disputaram campeonatos estaduais. No Grêmio, a diretoria vê poucas opções e considera difícil encontrar um reforço de impacto. A prioridade é um zagueiro, e o nome de Arboleda, do São Paulo, é o mais cotado, embora outras posições também sejam monitoradas. Mesmo assim, o clube anunciou, no último sábado, a contratação do goleiro Jorge, 24 anos, que disputou o Gauchão pelo Pelotas.

O Tricolor também trabalha na saída de jogadores com pouco espaço no elenco. O lateral Mayk, o meia Nathan e o atacante André Henrique estão na fila para deixar o clube. O goleiro Adriel, por outro lado, já foi emprestado ao Athletic-MG, enquanto Natã Felipe está próximo de reforçar o Juventude.

Do outro lado da cidade, o Inter busca reforços pontuais. Mesmo com Braian Aguirre consolidado na lateral-direita, a diretoria considera a chegada de mais um jogador para a posição, diante da provável saída de Nathan e da lesão de Bruno Gomes. William, do Cruzeiro, é um dos nomes avaliados, mas a negociação é vista como financeiramente inviável. Mariano, do América-MG, também foi especulado, mas um acerto parece distante.

Em 2023, foi nessa mesma janela que o Inter trouxe jogadores como Alemão e Rômulo, que ganharam notoriedade no elenco e, posteriormente, renderam frutos aos cofres colorados. Agora, com Brasileirão e Libertadores batendo à porta, o clube segue atento ao mercado, mas sem grandes expectativas de movimentação ou contratações de peso.