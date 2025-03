Romero projeta estreia pelo Inter e sonha em voltar à seleção paraguaia

A três dias da estreia no Campeonato Brasileiro, o Inter iniciou a quarta-feira (26) no CT Parque Gigante com a apresentação do meio-campista Óscar Romero, contratado para ser o reserva de Alan Patrick na figura central de armação.

Questionado sobre suas funções em campo e a relação com o Alan, o paraguaio foi sucinto: “É um jogador muito importante para o grupo e para o Inter. Não venho para brigar por posição, venho para agregar e depois, obviamente, há disputa pelo posto”. Ele completou ao falar sobre suas preferências dentro das quatro linhas. “No ano passado joguei também pelo lado direito, mas onde me sinto mais confortável é como meia-atacante, centralizado e com mais visão do campo”.

Já integrado ao grupo, mas ainda sem estrear já que chegou após o prazo de inscrição do Gauchão, Romero trabalha para estar apto já contra o Flamengo, no Maracanã. No entanto, não joga desde o ano passado, quando defendia as cores do Botafogo.

“Estive com minha família no início do ano mas também trabalhando fisicamente. Hoje me sinto bem fisicamente e pronto para os desafios que estão por vir”, explica.

Quanto à adaptação em Porto Alegre, o jogador de 32 anos ressalta o encanto com o elenco colorado: “Já fazem alguns dias que venho treinando e encontrei um ambiente muito bom. Começamos bem o ano e sabemos que temos competições grandes pela frente. O que mais importa é criar um ambiente vencedor. Foi o que mais me surpreendeu desde que cheguei, é um grupo que sabe o que quer, o que busca”. Romero completa ao falar sobre seus objetivos pessoais. Segundo ele, o foco está em voltar à seleção paraguaia e jogar a Copa do Mundo de 2026.