Em jogo movimentado, Grêmio vence o Atlético-MG pela estreia do Brasileirão

Vitória para começar com o pé direito. O Grêmio recebeu o Atlético-MG neste sábado (29), na Arena, às 18h30min, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro e derrotou os mineiros pelo placar de 2 a 1. Os gols marcados por Arezo e Edenílson, somados com a boa atuação de Tiago Volpi, decretaram o resultado positivo dos gaúchos e uma demonstração que agradou a torcida após período conturbado com a perda do Gauchão. Rony descontou para os visitantes.

O início do confronto foi marcado por amplo domínio visitante. Além dos 60% da posse de bola nos 15 iniciais, os mineiros começaram com o bombardeio logo aos dois minutos, em uma boa jogada de Cuello que encontrou Rony livre na pequena área, por sorte dos gremistas, o atacante não alcançou a bola. A blitz continuou. Aos oito, Cuello recebeu sem marcação na frente de Tiago Volpi, que operou um milagre. Feito este que precisou ser repetido pouco tempo depois, em arremate de Rony após um grande passe de Guilherme Arana.

Conseguindo suportar a pressão dos primeiros minutos, o Grêmio, paulatinamente, se encontrava no jogo. Cristian Oliveira foi quem abriu as finalizações ao alvo de Everson, aos 24, em um bom chute de fora área que foi defendido pelo goleiro atleticano.

Retendo a pelota para si e sendo mais competitivo nas ações do jogo, a chance de abrir o placar aumenta. E foi o que aconteceu. Aos 32, Arezo contou com um desvio do jogador do Galo no cruzamento de Amuzu, e recebeu ela livre para cabecear no fundo da rede. Primeiramente foi marcado impedimento pelo assistente, mas o VAR validou o gol tricolor.

Com a vantagem no placar, o time do técnico Gustavo Quinteros ficou mais à vontade no confronto. Tranquilidade essa, que aos 44, Edenílson teve para aproveitar a falha da zaga atleticana, chapar com qualidade e ir para o vestiário com dois a zero no placar.

No retorno do intervalo, o primeiro susto do Grêmio. Aos cinco minutos, em jogada ensaiada Alvinegra, Lyanco recebeu cruzamento de Scarpa e viu Rony livre que só empurrou para a rede. Mas o gol foi anulado, pois o impedimento do zagueiro foi assinalado. O segundo veio após falha de Viery, aos 21, no qual Júnior Santos, que acabara de entrar, ficou livre com Volpi, obrigando o goleiro a se manifestar e salvar, de novo, a equipe gaúcha.

Dando sequência a pressão, o Galo foi premiado. Aos 29 minutos, Gustavo Scarpa cruza livre da direita nas costas da zaga gremista, Rony recebeu livre e cabeceou certeiramente para diminuir e dar esperanças aos visitantes.

A partir do gol, o jogo se desenhou para uma pressão visitante. O galo valorizou mais a posse e tentava investidas, frustradas, à meta gremista. Como a de Guilherme Arana, que acertou um belo chute, aos 35, mas parou em Volpi.

Depois de estrear com uma vitória no campeonato Nacional, o time de Gustavo Quinteros se prepara para outra estreia. Na quarta-feira (2), o Tricolor enfrenta o Deportivo Luqueño-PAR, no estádio Defensores del Chaco, às 21h30min, em Assunção, dando a largada na fase de grupos da Sul-Americana.

Grêmio (2) - Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Viery); Camilo, Villasanti e Edenílson; Cristian Olivera, Amuzu (Pavón) e Arezo (André Henrique). Técnico: Gustavo Quinteros.

Atlético-MG (1) - Everson; Natanael (Bernard), Lyanco, Junior Alonso (Rúbens) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk (João Marcelo). Técnico: Cuca.

Árbitro - Raphael Claus.