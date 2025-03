Apesar das enchentes, Grêmio fechou 2024 com superávit de R$ 44 milhões

O ano de 2024 ficou marcado pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul e interferiram negativamente na vida da população, das empresas e instituições gaúchas. No futebol não foi diferente. Entretanto, o Conselho Deliberativo do Grêmio, em sessão ordinário nesta quinta-feira(28), aprovou as contas do Tricolor no ano passado. Na qual, registraram um superávit de R$ 44 milhões.

O clube encerrou a temporada com R$ 102 milhões acima do valor suplementado e R$ 72 milhões a mais em comparação a 2023. As receitas atingiram a marca de R$ 491 milhões, R$ 57 milhões acima do ano anterior, representando crescimento de 13%. Referente à votação, as contas tiveram 195 votos favoráveis, sete contrários e três abstenções.

Os principais motivos que influenciaram este importante resultado são patrocínios, quadro social, receitas de TV, mecanismos de solidariedade da Fifa, vendas de jogadores e a aquisição de parte da dívida da Arena. Feita em outubro, ela gerou um lucro de R$ 90 milhões aos cofres do clube.

A negociação pelos direitos de transmissão injetou R$ 179 milhões nos cofres gremistas. Logo atrás na lista de receitas, vem as negociações de Gustavo Nunes, Ferreira, Galdino, Carballo, Cuiabano e Uvini. Nelas, o Grêmio recebeu R$ 106 milhões. A arrecadação do quadro social foi de R$ 81 milhões e patrocínios de R$ 71 milhões.