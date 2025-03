Em busca de consistência, Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena

A incerteza referente ao time de Gustavo Quinteros para a estreia do Campeonato Brasileiro é evidente. O Grêmio recebe o Atlético-MG, na Arena, às 18h30min de sábado (27), buscando uma atuação que melhore a relação da torcida com o trabalho recente do comandante gremista. Para que o respaldo aconteça, será preciso colocar em prática os ajustes realizados nos nove dias de treinamentos que antecederam o confronto e apresentar um time com características diferentes do que se viu no Gauchão.

Encerrando a duradoura preparação para o confronto, o Tricolor contou com os retornos de Cristian Olivera, Villasanti e Aravena. A ausência na maioria das atividades no período ocorreu por estarem em serviço de suas seleções na Eliminatória Sul-Americana. Os atletas retornaram nas duas últimas sessões de treinamentos, nesta quinta e sexta-feira. Todos estarão à disposição de Quinteros para o jogo contra o Galo. Ao contrário dos outros dois que devem começar entre os titulares, Aravena será opção no banco de reservas.

Somado aos acréscimos retornantes da Data Fifa e as pistas que os últimos treinos proporcionaram, o time que vai a campo contra os mineiros precisa apresentar uma convincente atuação, algo inexistente neste início de temporada. O líder da casamata tricolor deve mandar a campo Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera, Edenilson (Amuzu) e Arezo,

O time citado terá a missão de mudar o retrospecto negativo do Grêmio em estreias recentes no Brasileirão. Nas últimas cinco temporadas em que o clube disputou a competição, o aproveitamento é de 40% de êxito nas partidas iniciais, com três vitórias e duas derrotas. Porém, filtrando o levantamento apenas para partidas de abertura do campeonato com o mando tricolor, o número é modificado para 66% de aproveitamento.

O empecilho se dá pelo bom momento que vive o adversário. O time comandado por Cuca chega com moral após a conquista do Campeonato Mineiro sem dificuldades sobre o América, na finalíssima. Com o mesmo tempo para treinar que os gaúchos, a equipe de Belo Horizonte deve ir a campo com Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk (Deyverson).