Grêmio não passa dos 50% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas desde 2018

O retrospecto tricolor nas últimas cinco arrancadas no Campeonato Brasileiro não é favorável. De 2019 em diante — em 2022 estava na Série B —, no recorte dos cinco primeiros jogos, o Grêmio não passou dos 50% de aproveitamento em nenhuma edição e dá indícios de que é uma equipe custando a engrenar, mesmo em anos de classificação à Libertadores. A última vez que o clube superou a marca foi em 2018, com 53,3% em duas vitórias, dois empates e uma derrota. Entre 2019 e 2024, as melhores largadas foram em 2020 e 2023, com sete pontos somados e 46,6% de aproveitamento.

Nas duas ocasiões, os gaúchos garantiram a ida ao torneio continental, em 6º, para a pré-Libertadores, e em 2º, respectivamente. No ano passado, em uma campanha aquém do esperado sob o comando de Renato Portaluppi, foram duas vitórias, três derrotas e 40% de aproveitamento. Vale ressaltar que o último jogo não foi válido pela 5ª rodada, contra o Criciúma. Por conta das enchentes de maio, o Tricolor não pôde ir a campo e só foi enfrentar o Tigre no final de setembro. O jogo com o Bragantino, pela 7ª rodada, foi o quinto na competição.

Os dois piores desempenhos foram em 2019 e 2021. Mas surpreende-se quem pensa que o saldo mais negativo seria no ano do rebaixamento. Em 2021, quando rumou à segunda divisão na única edição em que Portaluppi não ocupou a casamata, dando lugar a Tiago Nunes pouco antes do início do Nacional, o Grêmio fez 26,6% de aproveitamento com uma vitória, um empate e três derrotas. Mesmo assim, foi o dobro de 2019, quando se classificou direto para a Libertadores com a 4ª posição, apesar dos 13,3% nos cinco primeiros confrontos — dois empates e três derrotas.

Nas últimas cinco estreias no pelotão de elite, o Tricolor tem duas vitórias e três derrotas. Neste ano, o primeiro adversário é o Atlético-MG, no sábado (29), às 18h30min na Arena. Agora, Gustavo Quinteros tem a missão de recuperar a confiança do torcedor depois da perda do Campeonato Gaúcho. O principal adversário é o calendário apertado, com jogos a cada três dias, também pela Sul-Americana.

Retrospecto do Grêmio nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão (2019-2024)

2024 - 40% aproveitamento

Vasco 2x1 Grêmio

Grêmio 2x0 Athletico-PR

Grêmio 1x0 Cuiabá

Bahia 1x0 Grêmio

Grêmio 0x2 Bragantino



2023 - 46,6% aproveitamento

Grêmio 1x0 Santos

Cruzeiro 1x0 Grêmio

Cuiabá 1x2 Grêmio

Grêmio 3x3 Bragantino

Palmeiras 4x1 Grêmio

2022

Não participou

2021- 26,6% aproveitamento

Ceará 3x2 Grêmio

Grêmio 2x2 Flamengo

Grêmio 0x1 Athletico-PR

Sport 1x0 Grêmio

Cuiabá 0x1 Grêmio

2020 - 46,6% aproveitamento

Grêmio 1x0 Fluminense

Ceará 1x1 Grêmio

Grêmio 0x0 Corinthians

Flamengo 1x1 Grêmio

Vasco 0x0 Grêmio

2019 - 13,3% aproveitamento

Grêmio 1x2 Santos

Avaí 1x1 Grêmio

Grêmio 4x5 Fluminense

Corinthians 0x0 Grêmio

Ceará 2x1 Grêmio

Primeiras cinco rodadas do Grêmio:

1ª rodada

29/03 – 18h30min

Grêmio x Atlético-MG

2ª rodada

06/04

Ceará x Grêmio

3ªrodada

13/04

Grêmio x Flamengo

4ª rodada

16/04

Mirassol x Grêmio

5ª rodada

20/04

Grêmio x Inter