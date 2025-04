Braithwaite se recupera antes do prazo e é opção para a estreia da Sul-Americana

Nas vésperas da estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, Braithwaite surge como uma grata surpresa e estáe, com a recuperação antecipada, estará à disposição do técnico Gustavo Quinteros para o duelo desta quarta-feira (2), às 21h30min, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia.

O dinamarquês havia viajado à Europa para tratar da lesão com um médico de sua confiança. Retornando na última segunda-feira (31) a Porto Alegre, já havia participado das atividades do dia e chegou a colocar em suas redes sociais uma postagem avisando sobre o retorno.

A volta relâmpago do camisa 22 gera positivas surpresas. A tendência era um período de um mês fora das quatro linhas,. Sua lesão foi confirmada pelo Grêmio no dia 21 de março, e a sua última partida foi no dia 16 do mesmo mês, nodo Campeonato Gaúcho.

Agora,. Arezo marcou narodada do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, e deixou boas impressões. Já Braithwaite, artilheiro do clube no ano, vinha sendo a referência técnica e, por vezes, capitão do time. Mas, com a recente saída do departamento médico, pode começar no banco de reservas no Paraguai e ir retomando seu espaço paulatinamente.