Inter prepara volta ao Estado após boa vitória na Sul-Americana

A vitória desta terça-feira contra o Real Tomayapo, por 2 a 0, em Tarija, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana, foi marcada por algumas caras novas na escalação do técnico Eduardo Coudet. O time misto, muito por conta da fragilidade do oponente e pelos desfalques provocados pela Copa América, se provou suficiente para garantir os três pontos. Com boas opções no banco, o Inter prepara o seu retorno ao Rio Grande do Sul, quando enfrenta o Delfin-EQU em Caxias do Sul, precisando vencer para se classificar na competição continental.

LEIA TAMBÉM: Na Bolívia, Inter bate o Real Tomayapo com time misto



Coudet aproveitou o jogo para lançar à equipe Hyoran, que estava arquivado no banco de reservas, por conta da suas atuações apagadas, pelo surgimento de Wesley como um titular absoluto e da ascensão do garoto Gustavo Prado como opção. Mesmo sem ser brilhante, o meia deu a assistência para o primeiro gol da partida, de Bruno Gomes, que também foi titular e deu conta do recado. Coudet aproveitou o jogo para lançar à equipe Hyoran, que estava arquivado no banco de reservas, por conta da suas atuações apagadas, pelo surgimento de Wesley como um titular absoluto e da ascensão do garoto Gustavo Prado como opção. Mesmo sem ser brilhante, o, de Bruno Gomes, que também foi titular e deu conta do recado.

Sem Borré e Valencia, convocados para a Copa América, o argentino Lucas Alario ficou reponsável pelo comando de ataque. Contra o Tomayapo, o argentino teve algumas oportunidades, inclusive um pênalti perdido, mas não comprometeu a boa atuação e ainda marcou seu gol. A sua contratação foi pensada para suprir as ausências das estrelas quando estiverem com suas seleções.

A vitória, além de manter o Inter em uma boa situação na disputa pela vaga de play-off da Sul-Americana, reacende uma confiança sobre a profundidade do elenco. Com oito pontos, o Colorado só precisa vencer o segundo colocado Delfín, que tem a mesma pontuação, para avançar para a próxima fase. Um empate não resolve, mas o favoritismo é todo do Inter.

O momento mais tranquilo coincide com a volta ao Estado e aos braços do seu torcedor. Há mais de 30 dias sem jogar em solo gaúcho, o Colorado enfrentará os equatorianos neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, que deve ter lotação máxima. No entanto, o retorno ao Estado deve ser breve.